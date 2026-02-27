THE JUNEI HOTEL 京都 御所西で、京菓子と創作イタリアンを客室で味わう「至福の京アフタヌーンティー」が2026年1月から始まりました。

和菓子とセイボリーを同じ時間軸で楽しめるため、外出せずに京都らしい午後を組み立てられる宿泊体験です。

記念日ステイや母娘旅で会話をゆっくり楽しみたい日に重ねやすい新プランです☆

THE JUNEI HOTEL 京都 御所西「至福の京アフタヌーンティー」

提供開始：2026年1月料金：1名3,500円（税抜）予約期限：利用日の7日前所在地：京都市上京区東堀川通下長者町下る三町目14番客室数：8室（全室禁煙）

THE JUNEI HOTELは京都で記念日滞在や食体験付きプランを展開するスモールラグジュアリーホテルです。

同ホテルの京都御所西は全8室の小規模設計で、京都の伝統技術を取り入れた静かな客室づくりを行っています。

今回のプランは京菓子司「KAHOU」、リストランテ野呂、T-branchの3者が連携し、客室で完結するアフタヌーンティーを提供中。

京菓子四種とセイボリー三種のメニュー構成

和菓子：4種セイボリー：3種紅茶：1種（アールグレイ）

KAHOUの和菓子はフランボワーズやピスタチオ、クランベリー、柚子餡などを重ね、京菓子の繊細さに現代的な素材感を組み合わせた構成です。

リストランテ野呂のセイボリーは季節のキッシュ、ピンチョス、ライスコロッケの3品で、甘味中心になりやすいティータイムに塩味のリズムをつくります。

T-branchのアールグレイは有機茶葉由来のまろやかな飲み口を狙った設計で、和菓子の余韻を切らさずに口内を整えやすい一杯です。

KAHOU（京菓子司）

季節菓子4種は宝石のような造形とやわらかな甘みの設計が共存し、客室でも京都の菓子文化を視覚と味覚で受け取りやすい内容です。

リストランテ野呂

割烹の間合いを意識したイタリアンの考え方をセイボリー3品に落とし込み、短い滞在時間でもコースのような展開を感じられる構成です。

T-branch

茶葉の輪郭を残しつつ角を立てない抽出バランスが軸で、甘味と塩味のどちらにも合わせやすい紅茶として機能します。

客室で完結するプライベート体験の質感

開業日：2017年7月1日客室数：8室提供場所：宿泊客室内

画像の客室風呂は槌目模様の円形バスタブと竹簾、石壁、行灯の光で構成され、湯面の反射まで含めて静かな没入感をつくる設えです。

アフタヌーンティーを客室で楽しんだあとに同じ空間で休息へ移れるため、移動で気分が切れないのがこのプランの大きな利点です。

畳・木・布の質感がそろう客室内で甘味と塩味をゆっくり味わえるため、京都滞在の午後を短時間でも密度高く使える導線です！

予約は自社HP、電話、メールの3経路に対応し、7日前予約ルールがあるため旅程確定の段階で押さえる運用が向いています。

料金は1名3,500円（税抜）なので、記念日ディナー前の軽い食体験としても、到着日の午後プランとしても組み込みやすい価格帯です。

京菓子文化と京イタリアンを一室で重ねる発想が、観光中心の京都旅に静かな余白を足してくれる企画です。

【京菓子と京イタリアンを客室で味わう雅な贅沢時間！

JUNEI HOTEL「至福の京アフタヌーンティー」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 「至福の京アフタヌーンティー」の料金はいくらですか？

1名あたり3,500円（税抜）です。

Q. 予約はいつまでに必要ですか？

利用日の7日前までの予約が必要です。

Q. メニューは何品で構成されていますか？

和菓子4種、セイボリー3種、紅茶1種の構成です。

