高速道路の料金所でETCカードを入れ忘れて「一般レーン」に誘導！ 現金で払ったあと、この通行分のポイントや割引を後から付けてもらうことは可能でしょうか？

割引はETCでの支払いが前提。現金精算後の後付けは原則期待しないほうがよい

NEXCO西日本は、入口でETCを利用できなかった場合でも出口で係員に申し出ることで割引を適用する扱いがある一方、その取扱いはETC車載器を取り付けている車両で、ETCカードにより支払う場合に限ると示しています。

今回すでに現金で支払っていると、ETCカードでの支払いではなくなるため、時間帯割引などの後付けは基本的に難しいと考えるのがよいでしょう。



ETCマイレージのポイントもETCでの支払いが前提。現金分はポイント対象になりにくい

ETCマイレージサービスは、登録したETCカードで対象道路を利用し、通行料金の支払額に応じてポイントが付くと説明しています。つまりポイント付与はETC決済が前提のサービスです。

現金で支払った通行は、ETCカードの支払として処理されないため、後からポイントだけ付けるのも現実的には難しいケースが大半です。悔しいですが、今回はあきらめ、次回の再発防止を考えたほうがよいでしょう。



未払いで通過してしまった場合は後払いの窓口がある

もし現金精算もできずに通過してしまった場合でも、NEXCO中日本は後から料金を支払えると案内しています。申し出がないままだと不正通行として割増金を含め請求する場合があると注意喚起しています。

今回のように現金で支払っているなら未払いではありませんが、似たトラブルが起きたときは、放置しないことが大切です。



入れ忘れを防ぐ工夫を。出発前の確認と音声案内の活用が有効

同じミスを防ぐには、出発前の確認を習慣にすることが近道です。エンジンをかけたら、ETCカード挿入のランプ表示や音声案内を必ず確認しましょう。

最近の車載器はカード未挿入時に警告音が出る機種もあります。聞き逃さないよう、音量を適切に設定しておくことも大切です。わずかな確認で、割引やポイントを無駄にせずに済みます。



まとめ

ETC割引はETCカードでの支払いが前提で、現金で精算した後に後から付けてもらうのは原則として期待しにくいです。

ETCマイレージのポイントも同様にETC決済が前提です。次回同じ状況になったら、現金で確定させる前に係員へ申し出ることが重要です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー