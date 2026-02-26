Photo: 三浦一紀

イス選ぶって難しい。

リモートワークが増えてきた昨今、自宅での仕事環境の整備は重要です。そこで、ぜひ見直してほしいのが「イス」です。

なんとなく机にお金を掛けてしまいますが、実はイスのほうが重要。なんせ、自分の身体を預けるもの。適当なイスに座り続けていると、肩や腰が悲鳴を上げてしまいます。自宅に自分のワークスペースがあるのなら、ぜひイスをいいものにしましょう。

また、新生活を始めようという人も、イスを見直すいいタイミング。新しく家電や家具を揃えるなら、一緒にワークチェアも購入してみてはいかがでしょう。

でも、とっても高機能で快適なワークチェアってお高いんですよ。平気で10万円や20万円するものも…。いくらいいものだといっても、そんなにお金は掛けられないでしょう。また、あまりにも豪華なワークチェアは、引っ越しや模様替えでの移動もたいへんだったりします。

やはり、ワークチェアは機能と価格のバランスがいい、コスパに優れたものが一番なんです。なんでもかんでも高いものを買えばいいってものではありません。

腰に優しい。それだけで買う価値あり

そこでオススメなのが、ギズマートで販売する「YPS-S800」です。

結局、ワークチェアで一番重要なのは「いかに身体への負担を軽減できるか」ということ。言いかえれば、ずっと座っていても腰が痛くならないかどうかにかかっていると言ってもいいでしょう。

ワークチェア「YPS-S800」 38,240円 ずっと座っていられる多機能チェア CoSTORYで見る

Photo: 三浦一紀

その点「YPS-S800」は、人間工学に基づいて座り心地を追求したワークチェア。腰の部分には、「ダブルウィングランバーサポート」を搭載。どんな座り方をしてもしっかり腰をサポートしてくれます。

GIF: 三浦一紀

ダブルウィングは、左右に2本ずつのバネがあり、腰の動きに合わせて柔軟に動いてくれます。これにより、長時間座っていても、常に腰を柔らかく包み込んでくれ、腰への負担を軽減してくれます。

ワークチェアで本当に必要な機能って、実はこれだけ。あとの機能はオプションと言ってもいいでしょう。

2月27日よりクラファン開始

Photo: 三浦一紀

この、腰への負担を軽減して快適な座り心地を実現しているワークチェア「YPS-S800」。なんと今回、ギズマートの超早割で20％オフの3万8240円（限定300台）で購入できます。

こんなに腰をサポートしてくれるワークチェアが、4万円以下。これは価格破壊です。ワークチェアの導入や買い換えを考えている方は、ぜひ検討してみてください。いかにコストパフォーマンスに優れているか、おわかりいただけるかと思います。

「YPS-S800」は、2月27日よりCoSTORYにてクラウドファンディングを開始します。狙っている方は、クラファン開始と同時にアクセスしてくださいね。最もお得な超早割分は限定300個となっています。

ちょうどいいワークチェアは、ここにありますよ！