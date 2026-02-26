俳優の前田愛（42）が、15歳の誕生日を迎えた長男・中村勘太郎を祝福し、家族ショットを披露した。

【映像】“父と祖父にそっくり”と話題の息子たちや家族ショット

2009年に歌舞伎俳優の中村勘九郎（44）と結婚し、同じく歌舞伎俳優として活躍している長男・勘太郎、次男・長三郎の2人の息子を育てている前田。これまでもInstagramで、勘太郎が撮影した夫婦ショットや、自身の誕生日を家族でお祝いした様子など、家族との日常を公開してきた。

2025年12月7日の投稿では、義理の父・十八代目 中村勘三郎の祥月命日に息子2人の姿を公開。「こんなにも、お父さんおじいさん そっくりになっていたなんて！」「めちゃめちゃ大人っぽくなってる」などのコメントが寄せられ話題になっていた。

父と祖父にそっくりと話題の長男の誕生日を祝福

2026年2月24日の投稿では、22日に15歳の誕生日を迎えた勘太郎を祝福。「楽屋でもお祝いしてもらって、うれしい1日となりました。飾りのキラキラ、ライトでピカピカ光ってました。すごい！忙しいなか、みんなで準備してくれたんだなぁと、優しさに、母は胸がジーンとなりました。ありがとうございます。誕生日に、芝居にいられるなんて、幸せだろうな。夜には家族でお祝い。」とつづり、仲良く体を寄せ合う家族ショットも披露している。

この投稿には「素晴らしいファミリーです」「勘太郎くん大人になりましたね」「お父さんに似ているけれど顔はお母さんみたいに小さいですね！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）