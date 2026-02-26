IVEウォニョン、網タイツで圧巻美脚コーデ披露「脚長すぎてびっくり」「異次元の美しさ」の声
【モデルプレス＝2026/02/26】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が2月24日、自身のInstagramを更新。網タイツ姿を公開し、話題となっている。
【写真】21歳KPOP美女「脚長すぎてびっくり」美脚全開の網タイツ姿
ウォニョンは、窓の外に広がる都会の景色をバックにピンクのファーやテディベアに囲まれた、ポップな空間での写真を複数枚投稿。ピンクのヘッドホンを装着し、肩回りにボリューミーなファーをあしらったアウターに、スパンコールが輝くパープルのビスチェとミニ丈のボトムスを合わせたコーディネートを披露している。
この投稿にファンからは「異次元の美しさ」「脚長すぎてびっくり」「網タイツをこんなに履きこなせるのはウォニョンだけ」「リアルお人形さん」「かっこいい」「ビジュアル完璧」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳KPOP美女「脚長すぎてびっくり」美脚全開の網タイツ姿
◆ウォニョン、網タイツ×ミニ丈ボトムスで圧巻の美脚
ウォニョンは、窓の外に広がる都会の景色をバックにピンクのファーやテディベアに囲まれた、ポップな空間での写真を複数枚投稿。ピンクのヘッドホンを装着し、肩回りにボリューミーなファーをあしらったアウターに、スパンコールが輝くパープルのビスチェとミニ丈のボトムスを合わせたコーディネートを披露している。
◆ウォニョンの投稿に反響
この投稿にファンからは「異次元の美しさ」「脚長すぎてびっくり」「網タイツをこんなに履きこなせるのはウォニョンだけ」「リアルお人形さん」「かっこいい」「ビジュアル完璧」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】