大規模土砂崩れ発生

和歌山県田辺市は2026年2月16日、公式SNSで、市内の国道371号が通行止めになっていると発表しました。



現在復旧に向けた作業が実施されており、復旧見込みは未定となっています。

国道371号は大阪府南部の河内長野市から南に進み、本州最南端の和歌山県串本町に向かう道路です。高野山から紀伊山地にかけて縦断し、橋本市や世界遺産の高野山のある高野町などを通過します。

【画像】「ええぇぇ…」 これが国道371号の「土砂崩れ現場」です！ 画像で見る

橋本まではパイパスも整備されており、比較的走りやすくなっていますが、以南はいわゆる「酷道」としても有名で、1車線程度しかなく、クネクネと急カーブがひたすら続く本格的な山岳区間が串本まで続きます。また落石も多く、度々通行止めになっています。

2026年2月16日早朝、旧龍神村の371号上で、大規模な土砂崩れが発生しました。現場は旧龍神村にある道の駅「龍神」からおよそ4.7km先、橋本・高野方面からの「高野龍神スカイライン」を抜けたところになります。

この影響で、田辺市龍神村龍神の県道19号線との交差点から、同・湯布バス停付近までの約2.2kmが通行止めとなっています。

国土交通省 近畿地方整備局の資料にある現場の画像では、山の斜面から大量の土砂が流出し、本線を塞いでいる様子がわかります。

なお現場付近では過去にも土砂崩れが発生しており、防護柵が設置されていました。

県は早期の復旧に向けて作業を開始しており、近畿地方整備局から照明車を派遣。夜通しで作業を行っています。

現段階では復旧見込みは未定であり、高野町から龍神村内への通り抜けが不可能になっています。

同区間を通る場合、県道194号線や29号線の林道を使うか、西側の国道480号・424号・425号のルート、東側の国道168号で十津川村〜奈良県五條市のルートを使うなど、2時間以上の迂回が必要となります。