YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が「【再会】第７話ドラマ考察 ネタバレ有 拳銃はどうなったのか詳しく解説！ 竹内涼真 井上真央 原作既読！感想 Silent Truth」を公開した。



本動画では、竹内涼真主演のドラマ『再会 Silent Truth』第7話における最大の謎である「拳銃の行方」について、原作小説の内容も踏まえながら独自の考察を展開している。



トケル氏はまず、主人公・飛奈淳一が過去に奪ったとされる拳銃が、なぜ佐久間秀之の殺害現場にあったのかという疑問に着目した。ドラマ内では、拳銃は佐久間直人の提案で同級生4人によりタイムカプセルとして埋められたことになっている。しかし、「23年前に埋めた拳銃が普通に使用できた」という事実から、トケル氏は「ずっと埋まっていたとは考えにくい」と指摘。埋められてから間もないうちに掘り起こされ、誰かが手入れをしていた可能性が高いと推測した。



さらに考察は、岩本万季子と直人だけが共有する「胸を引き裂く過去の秘密」へと及ぶ。万季子が高校時代に転校していた事実や、秀之に対する「思い出しました？ 俺のこと」というセリフから、過去に万季子が秀之から乱暴された過去があったのではないかと推察。事件当夜、現場に万季子のボタンが落ちていたことに気づいた直人が、彼女を庇うために凶器である拳銃を隠蔽しようとしたというロジックを展開した。



解説の白眉は、原作とドラマの設定の違いに関する指摘だ。トケル氏は「原作では『タイムカプセルに直人が入れる』という展開はない」と明言する。原作では拳銃は車のトランクに隠されていたが、ドラマでは「絶対に見つからない場所」としてタイムカプセルが選ばれたのだという。4人で掘り起こした際に中身が空だったのは、その時点で秀之が持ち出していたからであり、直人はその後、誰もが「中身はない」と確認したタイムカプセルにあえて拳銃を隠すことで、発見を防ごうとしたと解説した。



動画の終盤でトケル氏は、直人の証言を受けて淳一が再度タイムカプセルを確認した際、中に拳銃がなかった点に触れ、「となると、今拳銃を持っているのは万季子しかいない」と断言した。万季子が拳銃を持ち去った真意や、直人の「拳銃は二度と出てこない」という言葉の真偽について、次回以降の展開への期待を高める形で締めくくられている。