Photo: Yuhei Tokimatsu

街履きをうたう高機能スニーカーが増えているが、デザインも機能性も盛り込まれるぶん、価格は2〜3万円台が相場。「日常でガシガシ履ける一足」と考えると、少し躊躇してしまうのが現実だ。

そこで目に留まったのが、810S（エイトテンス）の「T052 VERSAL（ヴァーサル）」（税込8,800円）。防水仕様で、ジップ付き。見た目はミニマルなのに、価格はアンダー9,000円。条件だけを見ると、少し出来すぎにも感じた。

防水でも蒸れにくく、クッション性も抜群

Photo: Yuhei Tokimatsu

VERSALはまず、アッパーに配置された斜めに走るバイアスジップが目を引く。スリッポンタイプだから着脱はサクッと、それでいてジッパーでしっかりホールドしてくれる。ジッパープルを前側に倒せば、勝手に開かないロック仕様なのも嬉しいポイントだ。

内側にはストレッチ素材が使われていて、甲の高さや足幅の違いにも対応しやすい。フィット感は良好だ。

Photo: Yuhei Tokimatsu

防水シューズにありがちな「ゴワつき」が少ないのもポイント。アッパーには透湿フィルムを採用し、内部は二層構造のメッシュ仕様。水は防ぎつつ、湿気は逃してくれる仕組み。実際に履くと、想像以上に蒸れにくさを感じる。

Photo: Yuhei Tokimatsu

フィット感と楽さの理由を探ろうとインソールを取り出してみると、その秘密がわかった。厚みはそれなりながら、かかと部分にクッション、土踏まずもアーチサポート形状になっており、これが疲れにくさの要因だったようだ。

VERSALは、高齢者向けシューズとして開発されたモデルをルーツに持つ。だからこそ、この快適さなのだろう。

「とりあえず一足」にちょうどいい条件が揃う

Photo: Yuhei Tokimatsu

機能を前面に押し出さないミニマルなデザインも気に入った。トゥの一部やヒール周りにスエードを配し、アッパーのテキストプリントも品よくアクセントになっている。

Photo: Yuhei Tokimatsu

カラーは今回購入したオフホワイトのほかにブラックも展開。どちらもワントーンのカラーリングなので、着る服を選ばない。

Photo: Yuhei Tokimatsu

アンダー9,000円で、防水・高クッション・ミニマルなデザインが揃う。

雨かどうか、歩く距離が長いか、脱ぎ履きが多そうか。そういった条件をいちいち考えずに足を入れられるのがVERSALだ。しばらくは、平日も週末も、近所も外出先も、この靴を履いている時間がいちばん長くなりそうだ。