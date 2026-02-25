ゼッテリア『たまてりフェア』開催、大葉タルタルソースを使った爽やかなバーガー2種&定番の「たまてりバーガー」も

ハンバーガーショップ『ゼッテリア』は、2月25日から3月中旬までの間、『たまてりフェア』を開催する。ラインアップは、「大葉タルタルたまてりバーガー」「大葉タルタルたまてりえびバーガー」「たまてりバーガー」「チーズたまてりバーガー」の全4品。一部店舗を除く211店舗で販売する。なくなり次第終了。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

【メニュー画像はこちら】大葉タルタルソースを使った「たまてりバーガー」「たまてりえびバーガー」/定番の「たまてりバーガー」「チーズたまてりバーガー」も

◆「大葉タルタルたまてりバーガー」580円

ビーフ100%のジューシーなパティに、店内で焼いたたまごを合わせ、細かく刻んだ大葉が入った大葉タルタルソース･ゼッテリア特製てりやきソース･シャキシャキ食感のレタス･マヨネーズなどとともに、小麦やバターの風味が香るバンズで挟んだ。

大葉の爽やかな風味とタルタルソースの程よい酸味が特徴の大葉タルタルソースが、コク深いてりやきソースの味わいを引き立て、最後までさっぱりと楽しめる。

◆「大葉タルタルたまてりえびバーガー」580円

“プリプリサクサク食感”のえびパティに、店内で焼いたぷるぷる食感のたまごを合わせ、特製てりやきソース･大葉タルタルソース･レタス･マヨネーズなどとともにバンズで挟んだ。

◆「たまてりバーガー」540円

ビーフ100%のジューシーなパティに、店内で焼いたたまごを合わせ、特製てりやきソース･レタスなどとともにバンズで挟んだ。濃厚でコク深い味わいの特製てりやきソースとたまごをシンプルに楽しめる。

◆「チーズたまてりバーガー」590円

「たまてりバーガー」にチェダーチーズを合わせた。コク深くまろやかな味わいのチェダーチーズが、濃厚な味わいのてりやきソースと相性抜群だという。

【メニュー画像はこちら】大葉タルタルソースを使った「たまてりバーガー」「たまてりえびバーガー」/定番の「たまてりバーガー」「チーズたまてりバーガー」も