スヌーピーの「いつもと違う姿」を楽しめるメガネケース3種が、2026年2月22日に公開されました！

宇宙飛行士デザインや防寒スタイルの刺繍がそろい、毎日使う小物に遊び心を加えられるラインナップです。

パーフェクトワールドトーキョーの特集として紹介され、オンラインストアで選べる構成になっています。

スヌーピー「アストロ＆ほっこりメガネケースコレクション」

発表日：2026年2月22日ラインナップ数：3種販売チャネル：Perfect World TOKYO公式オンラインストア商品サイズ（アストロ）：6cm×15.5cm×3.6cm

スヌーピーは「PEANUTS」に登場する人気キャラクターで、世代を超えて愛されるアイコンです。

パーフェクトワールドトーキョーはキャラクター雑貨を扱う特集企画で、デザイン違いを比較しやすい見せ方が特徴です。

今回のシリーズはハードケースの安心感に加え、冬らしい素材感と刺繍表現を組み合わせた構成です。

アストロノーツデザインの実用仕様

サイズ：6cm×15.5cm×3.6cm素材：コーデュロイ生地販売チャネル：Perfect World TOKYO公式オンラインストア

ネイビー外装とキャメル系の内装のコントラストが大人っぽく、宇宙飛行士姿のスヌーピー刺繍がほどよいアクセントになっています。

開閉時にフラットへ近づく構造で、バッグの中でもメガネを安定して守りやすい設計です。

セットのネイビークロスまで色調がそろう統一感です。

ほっこりワンポイントの刺繍デザイン

素材：キルティング調ステッチ生地販売チャネル：Perfect World TOKYO公式オンラインストア

グレーブルーの生地に雪モチーフ刺繍を重ねた配色で、冬小物らしいやわらかな季節感が出ています。

中央のサガラ刺繍はループの立体感があり、触ったときにもキャラクターの存在感を感じられる仕上がりです。

上品カラーなので通勤バッグにも合わせやすい一品です。

ほっこりチラシ総柄の遊び心

素材：合皮調ハードケース販売チャネル：Perfect World TOKYO公式オンラインストア

アイボリーベースに防寒スタイルのスヌーピーを規則的に散らした総柄で、手元を見るたび表情の違いを楽しめるデザインです。

中央エンブレムの「PEANUTS」「since 1950」表記が効いて、可愛いだけで終わらないクラシック感も残しています。

ユーモアときちんと感を両立したモデルです。

ケース内装と付属クロスの使い勝手

素材：スエード調起毛内装素材：マイクロファイバークロス販売チャネル：Perfect World TOKYO公式オンラインストア

内装は起毛素材で統一され、レンズやフレームが当たる面の当たりがやわらかい仕様です。

付属クロスは波型カットの縁で取り出しやすく、ケースと同系色でそろえたコーディネートも魅力です。

毎日の拭き取りと収納を同時に回しやすい実用構成です。

メガネケースは毎日手に取るアイテムだからこそ、機能だけでなく気分が上がるデザイン選びが効いてきます。

今回の3種は、冬らしい素材感とスヌーピーの表情をバランスよく取り入れたい人に向いたシリーズです。

毎日バッグから出すたび気分が上がる冬小物！

スヌーピー「アストロ＆ほっこりメガネケースコレクション特集」の紹介でした。

