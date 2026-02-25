大創産業が展開する「THREEPPY（スリーピー）」が、国民的キャラクター「リカちゃん」と初のコラボレーション。

「リカちゃん」シリーズのバッグ・ポーチ、エコバッグ、文具や化粧小物などを中心に全31種のコラボグッズがラインナップされます☆

ダイソー THREEPPY「リカちゃん」シリーズ

価格：220(税込)〜550円(税込)

ラインナップ：全31種

発売時期：2026年3月2日（月）から順次

発売店舗：全国のTHREEPPY

※商品により発売時期が異なります

※店舗により取扱種類、在庫が異なる場合があります

大創産業の「THREEPPY（スリーピー）」が、フランスにルーツを持つ「リカちゃん」と初のコラボレーショングッズを展開。

フランスの街並みやエスプリを感じさせる、小粋なデザインをベースにした全31種のグッズが全国の店舗で順次発売されます☆

タカラトミーの「リカちゃん」は1967年に誕生し、3世代にわたって愛される国民的キャラクター。

近年では、大人が自分らしく「リカちゃん」を楽しむ「リカ活」がムーブメントとなっているほどです！

子どもの玩具の枠を超え、大人が自分のために選ぶ、ライフスタイルキャラクターとしても広がりを見せています。

THREEPPYの「リカちゃん」シリーズでは、バッグ・ポーチにエコバッグ、文具や化粧小物などを中心に展開。

「リカちゃん」ならではの、上品で華やかな世界観をデイリーユースな雑貨に落とし込み、日常にときめきを添えるコレクションが表現されています☆

“あいらしい。そして私らしい。”をコンセプトに、遊び心や彩りを持ち味にした「こころ躍る日用品」を届ける「THREEPPY」

今回の「リカちゃん」シリーズをはじめ、大人になっても色あせないときめきをまとったデザインなどのグッズを揃えています！

※リカちゃんは、フランス人のパパ、ピエール（音楽家）と日本人のママ、織江（ファッションデザイナー）の間に生まれ、フランスとの関わりが大変深く、2017年にはフランス観光親善大使を務めました。

チャーム付エコバッグ

価格：各550円(税込)

種類：全4種（ボストンバッグ風アイボリー・ブルー2種、キャリーケース風アイボリー・ブルー2種）

バッグ型のチャームがかわいい、「リカちゃん」デザインのエコバッグ。

旅先で撮影したスナップ写真風「リカちゃん」のアートが目を引きます☆

ゴムバンド付リングノート/缶ケース入りフレークシール（リカちゃん）

価格：

ゴムバンド付リングノート（A5サイズ/80枚/全2種）各330円(税込)

缶ケース入りフレークシール（リカちゃん）220円(税込)

ページをまとめて運べるゴムバンド付リングノートは、コンパクトなA5サイズ。

雑誌風の表紙が目を引くデザインです。

缶ケース入りのフレークシールは、まるでコラージュのように楽しめます！

横長ポーチ（写真上）/シェルポーチ（写真下）

価格：

横長ポーチ（全2種/ピンク・ブルー）各550円(税込)

シェルポーチ（全2種/ピンク・ブルー）各330円(税込)

メイクグッズや文具、スマホグッズなどの持ち歩きに便利なポーチ類も、おしゃれな「リカちゃん」シリーズに登場。

ポケットや仕切りに分けて収納でき、かわいくて実用的なデザインです☆

「リカちゃん」との初のコラボグッズ31種を全国の店舗にて順次発売。

ダイソー THREEPPYの「リカちゃん」シリーズは、2026年3月2日より発売スタートです☆

© TOMY

