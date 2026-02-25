Ãæ¹ñ¿Í1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¼ùÌÚ¤ÏÌó100ËÜ¡¢ÎÐ²½Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î½ãÁý²ÃÉý¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×
Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤Î¼ùÌÚ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÎÓÁð¶É¤ÎºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤Î¿¹ÎÓÁíÌÌÀÑ¤ÏÌó2²¯4093Ëü¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Á¡¢Ê¡·ú¾Ê¤ÎÌÌÀÑ¤Ë¤Û¤ÜÁêÅö¤¹¤ëÌó1233Ëü¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ÏÂè14¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡Ê2021¡Á25Ç¯¡Ë´ü´ÖÃæ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÐ¤¬Áý¤¨¤ëÂ®ÅÙ¤¬ºÇ¤âÂ®¤¤¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÌ±ÆüÊó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
ËÌµþÂç³Ø¤Î³Ô·Ä²Ú¡Ê¥°¥ª¡¦¥Á¥ó¥Û¥¢¡Ë¶µ¼øÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬25Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿²Ê³Ø¸¦µæÀ®²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤Ë¤ÏÌó1426²¯ËÜ¤Î¼ùÌÚ¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿Í1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¼ùÌÚÌó100ËÜ¤ò¡Ö½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¡ÜLiDAR¡Ê¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡Ü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç7Ëü6000¥«½ê°Ê¾å¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥×¥í¥Ã¥È¤Î¼ùÌÚ¤ò¿ô¤¨¾å¤²¡¢Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤Î¼ùÌÚ¤Î¿ô¤Î¿ä·×¤ò½é¤á¤ÆÆ³¤½Ð¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿Í1¿ÍÅö¤¿¤êÌó100ËÜ¤Î¼ùÌÚ¤ÏÊÝ¸î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¢ÎÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Âè14¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è´ü´ÖÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÌó508Ëü1900ËÜ¤Î¸Å¼ù¡¦Ì¾ÌÚ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬ÈÏ²½¤µ¤ì¤¿ÊÝ¸î¤òÅ¸³«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Å·Á³ÎÓ»ñ¸»Ìó1²¯7187Ëü¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÊÝ¸î¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£12Ç¯¤«¤é¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÂ¤ÎÓÌÌÀÑ¤ÏÎß·×¤Ç7333Ëü¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë°Ê¾å¤Ç¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¿·¤¿¤ËÁý²Ã¤·¤¿ÎÐ²½ÌÌÀÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë´óÍ¿Î¨¤ÏÌó25¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³¡¦¿å¡¦ÎÓ¡¦ÅÄ¡¦¸Ð¡¦Áð¡¦º½°ìÂÎ²½ÊÝ¸î¤È·ÏÅýÅª´ÉÍý¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Ï¡¢°ìÏ¢¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö»°ËÌ¡×¡ÊÀ¾ËÌ¡¢²ÚËÌ¡¢ÅìËÌ¡ËËÉ¸îÎÓ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂ¤ÎÓ¤ÈÊÝÂ¸ÌÌÀÑ¤Ï²«ÅÚ¹â¸¶¤ÎÈ¾Ê¬¤ÎÌÌÀÑ¤ËÁêÅö¤¹¤ë3200Ëü¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÏ¢¿©ÎÈÇÀ¶Èµ¡´Ø¡ÊFAO¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦¿¹ÎÓ»ñ¸»É¾²Á2025¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢15Ç¯¤«¤é25Ç¯¤Î´Ö¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö169Ëü¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿¹ÎÓ¤¬Áý¤¨¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ¤Î½ãÁý²ÃÉý¤¬ºÇÂç¤Î¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÂè15¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡Ê26¡Á30Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹ñÅÚÎÐ²½¹ÔÆ°¤ò¹çÍýÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢30Ç¯¤ò¤á¤É¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ô¡¼¥¯Ã£À®¤ÎÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤·¡¢35Ç¯¤ò¤á¤É¤Ë¿¹ÎÓÃßÀÑÎÌ¤ò240²¯Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈþ¤·¤¤Ãæ¹ñ¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ëÃæ¹ñ¤Ïº£¸å¤â¡¢À¤³¦¤Î¥°¥ê¡¼¥óÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Î¸Ç¤È¤·¤¿»ÑÀª¤Ç¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹½ÅÍ×¤Ê¹×¸¥¼Ô¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë