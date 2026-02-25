È¾Ç¯¤Ç3ºîÌÜ¤ØÁö¤êÈ´¤±¤ëÇ®ÎÌ¡ªHannibal Shadow¡Ö3rd Album Dear Lover¡×
2026Ç¯2·î25Æü¡¢YouTube¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¤è¤Ã¤Á¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×È¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¡¢Hannibal Shadow¤Î3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDear Lover¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®³«»Ï¤Î¹ðÃÎ¤ÏL.I.P MusicÌ¾µÁ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤Ç3ºîÌÜ¤ËÅþÃ£¤¹¤ëÀ©ºî¥Ú¡¼¥¹¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
Àè¹Ô¶Ê3¶Ê¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¹½À®¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·ºî¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤òÄÉ¤¤¤ä¤¹¤¤¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Hannibal Shadow¡Ö3rd Album Dear Lover¡×
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Hannibal Shadow¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§Yocchy¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¡§TuneCore JapanÇÛ¿®Àè¡§YouTube¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¤è¤Ã¤Á¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡¢Spotify¡¢Apple Music¡¢YouTube Music¤Û¤«²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§L.I.P Music
Hannibal Shadow¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¶ËÈëÎ¢¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤ò¼´¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢J-Pop¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¡¢¥æ¡¼¥í¥Ó¡¼¥È¡¢80Ç¯Âå¥í¥Ã¥¯¡¢8¥Ó¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Þ¤Ç°·¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë²£ÃÇ·¿¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ëYouTube¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¤è¤Ã¤Á¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤«¤é¡¢Yocchy¤ÈHannibal Shadow¤Î¶¦Æ±À©ºî¥é¥¤¥ó¤¬°é¤Á¡¢º£²ó¤Î3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Faceless bandÂÎÀ©¤¬À¸¤àÀ©ºî¥µ¥¤¥¯¥ë
·ëÀ®Ç¯¡§2022Ç¯¶¦Æ±À©ºî¤ÎËÜ³Ê²½¡§2025Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¶ÊÇÛ¿®¡§2025Ç¯8·î3rd¥¢¥ë¥Ð¥àÅþÃ£»þ´ü¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌóÈ¾Ç¯³èÆ°¥¨¥ê¥¢¡§µþÅÔÉÜ
Hannibal Shadow¤Ï¡¢¾ðÊóÏª½Ð¤òÍÞ¤¨¤¿Faceless band¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢²»¸»À©ºî¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÁü¤è¤ê¤â¡È±Æ¡É¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Æ¿Ì¾À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ú¶Ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¼ª¤ò¸þ¤±¤µ¤»¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
À©ºîÂ¦¤ÎYocchy¤¬Ã»¤¤´Ö³Ö¤Ç¿·¶Ê¤ò½ñ¤¾å¤²¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬ÊÔ¶Ê¤ÈÉ½¸½¤Ç¿§¤ò²Ã¤¨¤ë±ýÉü¤ÇºîÉÊ¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ëÎ®¤ì¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ç3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ©ºî¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¹â¤¤²óÅ¾¿ô¤Çµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDear Lover¡×¤Î¼ýÏ¿¼´¤ÈÄ°¤¤É¤³¤í
¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡§Dear Lover¥¢¥ë¥Ð¥àËç¿ô¡§3ËçÌÜÀè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¶Ê¡§Baby Blue¡¿Dark Red¡¿Raw eclipse´ØÏ¢¥·¥ó¥°¥ë¡§ºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¡Ê2026Ç¯2·î18Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë
º£ºî¤ÏÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢Yocchy¤¬ÉÁ¤¯À¤³¦´Ñ¤òHannibal Shadow¤Î±éÁÕÉ½¸½¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¶¯¤µ¤È¤ä¤µ¤·¤µ¡¢²¹ÅÙ´¶¤Î°Û¤Ê¤ë´¶¾ð¤òÊÂ¤Ù¤ë¹½À®¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶Ê½ç¤ÇÄ°¤¯¤È¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤ÎÊª¸ì¤¬¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤¬¶¯¤¤¶Ê¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢²Î»ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ°¤¯¤È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
2·î18ÆüÇÛ¿®¤Î¡ÖºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¡×¤È¤¢¤ï¤»¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ë¤È¡¢2026Ç¯½øÈ×¤ÎÀ©ºî¥â¡¼¥É¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¸«¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
Æ¿Ì¾À¤Î±é½Ð¤È¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹À©ºî¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢¸½ºßÃÏ¤¬¤ï¤«¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ª
ÇÛ¿®Àè¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
È¾Ç¯¤Ç3ºîÌÜ¤ØÁö¤êÈ´¤±¤ëÇ®ÎÌ¡ª
Hannibal Shadow¡Ö3rd Album Dear Lover¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¡ÖDear Lover¡×¤ÎÇÛ¿®³«»ÏÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. Àè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¶Ê¤Ï²¿¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖBaby Blue¡×¡ÖDark Red¡×¡ÖRaw eclipse¡×¤Î3¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. Hannibal Shadow¤Ï¤¤¤Ä·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¤«¡©
2022Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Q. ¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÄ°¤±¤Þ¤¹¤«¡©
YouTube¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¤è¤Ã¤Á¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤È¡¢Spotify¡¢Apple Music¡¢YouTube Music¤Ê¤É¼çÍ×ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÄ°¤±¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post È¾Ç¯¤Ç3ºîÌÜ¤ØÁö¤êÈ´¤±¤ëÇ®ÎÌ¡ªHannibal Shadow¡Ö3rd Album Dear Lover¡× appeared first on Dtimes.