ÉÂ±¡·Ð±Ä¤È¸¦µæ¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·Ï¢·È¤¬»ÏÆ°¡ªÉÙ»ÎÄÌJapan¡ßJMDC¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅÂÎÀ©¤Ë¸þ¤±¤¿°åÎÅ¥Ç¡¼¥¿Íø³èÍÑ¶¨¶È¡×
°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä²þÁ±¤È¸¦µæ¹âÅÙ²½¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»ÎÄÌJapan¤ÈJMDC¤Ï2026Ç¯1·î5Æü¤«¤é¡¢Æ¿Ì¾²Ã¹©¤·¤¿°åÎÅ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂ±¡¡¢¸¦µæµ¡´Ø¡¢¹ÔÀ¯¡¢À½Ìô´ë¶È¤Þ¤Ç¤ò¤Ä¤Ê¤°½Û´ÄÀß·×¤¬¸«¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡ù
ÉÙ»ÎÄÌJapan¡ßJMDC¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅÂÎÀ©¤Ë¸þ¤±¤¿°åÎÅ¥Ç¡¼¥¿Íø³èÍÑ¶¨¶È¡×
¶¨¶È³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î5ÆüÈ¯É½Æü¡§2026Ç¯2·î5ÆüÄó¶¡ÂÐ¾Ý¥Ç¡¼¥¿¡§Æ¿Ì¾²Ã¹©¤·¤¿DPC¥Ç¡¼¥¿Ìµ½þÄó¶¡¡§Dashboard 360¤ÎÆ³ÆþÈñ¡¦ÍøÍÑÎÁJMDCÊÝ¸±¼Ô¥Ç¡¼¥¿µ¬ÌÏ¡§Ìó2,000Ëü¿Í
ÉÙ»ÎÄÌJapan¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ»Ô¾ì¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò»ý¤ÄIT¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£
JMDC¤Ï¡¢°åÎÅÈñÁýÂç¤äÃÏ°è³Êº¹¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÁý²Ã¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë°åÎÅ¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤Ç¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤Î²Ä»ë²½¤È¸¦µæÍÑÅÓ¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨¶È¥¹¥¡¼¥à¤ÈÌµ½þÄó¶¡¤ÎÈÏ°Ï
DPC¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡µöÂú¡§°åÎÅµ¡´Ø¤¬Æ¿Ì¾²Ã¹©¾ðÊó¤ÎÆó¼¡ÍøÍÑ¤òµöÂúÉÂ±¡¸þ¤±Äó¶¡µ¡Ç½¡§·Ð±Ä¡¦¿ÇÎÅ¥Ç¡¼¥¿¤Î²Ä»ë²½¤ÈÊ¬ÀÏÈñÍÑ¾ò·ï¡§Æ³ÆþÈñ¡¦ÍøÍÑÎÁ¤ÏÌµ½þ¡¢BI¥Ä¡¼¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÏÍ½þ
ÉÙ»ÎÄÌJapan¤Ï¡¢Æ¿Ì¾²Ã¹©¤·¤¿DPC¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¤ò¾µÂú¤·¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤ËDashboard 360¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
½é´üÅê»ñ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤é¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ËÉ¬Í×¤Ê»ØÉ¸¤òÁá¤¯¼è¤ê¤Ë¹Ô¤±¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
Dashboard 360¤Ç¿Ê¤àÉÂ±¡·Ð±Ä¤Î²Ä»ë²½
Ï¢·ÈÂÐ¾Ý¡§ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤È¥·¡¼¥à¥ì¥¹Ï¢·ÈÊ¬ÀÏÂÐ¾Ý¡§ÉÂ¾²²ÔÆ¯Î¨¡¢Æþ±¡ÂÔµ¡¡¢¼ê½ÑÂÔµ¡¤Ê¤É³èÍÑÈÏ°Ï¡§³°Íè¤«¤éÆþ±¡Ãæ¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤à´µ¼Ô¥Õ¥í¡¼Ê¬ÀÏ
Dashboard 360¤Ï¡¢µÞÀ´üÉÂ±¡¤Î´µ¼Ô¥Õ¥í¡¼ºÇÅ¬²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëHealthcare Management Platform¤Î°ìµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
Æþ±¡Á°¸å¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìÂÎ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉÂ¾²±¿ÍÑ¤ä¼ê½ÑÏÈÄ´À°¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
JMDC¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤¬¹¤²¤ë¸¦µæ³èÍÑ
¥ì¥»¥×¥È¥Ç¡¼¥¿¡§15²¯7,300Ëü·ï°Ê¾å¡Ê2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë·ò¿Ç¥Ç¡¼¥¿¡§7,600Ëü·ï°Ê¾å¡Ê2025Ç¯3·î»þÅÀ¡ËPep UpÍøÍÑ´ðÈ×¡§·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç²ÃÆþ¼Ô770Ëü¿Í°Ê¾å
JMDC¤Ï¡¢ÉÙ»ÎÄÌJapan¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥»¥¥å¥¢´Ä¶¤ÇDPC¥Ç¡¼¥¿¤òÆ¿Ì¾²Ã¹©¤·¡¢À½Ìô´ë¶È¤ä´±¸øÄ£¡¢Âç³Ø¸¦µæ¤ØÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ìó2,000Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÊÝ¸±¼Ô¥Ç¡¼¥¿¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¯¾ÉÁ°¤«¤éÂà±¡¸å¤Þ¤Ç¤Î¥Ú¥¤¥·¥§¥ó¥È¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¤òÄÉ¤¨¤ë¹½À®¡£
Áá´üÈ¯¸«¤ä½Å¾É²½Í½ËÉ¡¢Ä¹´ü¼£ÎÅ¸ú²Ì¤ä°åÌôÉÊ°ÂÁ´ÀÉ¾²Á¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¸¡¾Ú¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤Ê²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Î³ÈÄ¥·×²è¤È°åÎÅDX¤ÎÊý¸þÀ
³ÈÄ¥ÂÐ¾Ý¡§DPC¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¥Ç¡¼¥¿Á´ÈÌ¤Ø³ÈÂç³èÍÑµ»½Ñ¡§AI¤ò´Þ¤à°åÎÅÊ¬Ìî¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Ï¢·ÈÎÎ°è¡§Á°ÊýÏ¢·È¡¢¸åÊýÏ¢·È¡¢ÉÂ¾²´ÉÍý¤ÎºÇÅ¬²½
Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤òÁ°Äó¤Ë¥Ç¡¼¥¿Íø³èÍÑÎÎ°è¤òÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¥Ç¡¼¥¿Á´ÈÌ¤Ø¹¤²¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä²þÁ±¤È¸½¾ì¶ÈÌ³²þÁ±¤òÆ±»þ¤ËÁÀ¤¦Æ°¤¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¼ÂÁõ¤Î¸½¼Â²ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂ±¡·Ð±Ä¤È¸¦µæ¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·Ï¢·È¤¬»ÏÆ°¡ª
ÉÙ»ÎÄÌJapan¡ßJMDC¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅÂÎÀ©¤Ë¸þ¤±¤¿°åÎÅ¥Ç¡¼¥¿Íø³èÍÑ¶¨¶È¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ÉÙ»ÎÄÌJapan¡ßJMDC »ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅÂÎÀ©¤Ë¸þ¤±¤¿°åÎÅ¥Ç¡¼¥¿Íø³èÍÑ¶¨¶È¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
È¯É½Æü¤Ï2026Ç¯2·î5Æü¤Ç¤¹¡£
Q. ÉÙ»ÎÄÌJapan¡ßJMDC »ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅÂÎÀ©¤Ë¸þ¤±¤¿°åÎÅ¥Ç¡¼¥¿Íø³èÍÑ¶¨¶È¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡©
Äó¶¡ÂÐ¾Ý¥Ç¡¼¥¿¤ÏÆ¿Ì¾²Ã¹©¤·¤¿DPC¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÉÂ±¡·Ð±Ä¤È¸¦µæ¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·Ï¢·È¤¬»ÏÆ°¡ªÉÙ»ÎÄÌJapan¡ßJMDC¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°åÎÅÂÎÀ©¤Ë¸þ¤±¤¿°åÎÅ¥Ç¡¼¥¿Íø³èÍÑ¶¨¶È¡× appeared first on Dtimes.