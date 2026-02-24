この封筒、ノートPCを守ってくれます
ノートPC、裸で持ち歩くのリスキーなので。
春からの新生活でノートPCを購入した人〜？ 時期的に結構多いと思うんですけど、もし学校やオフィスへと持ち歩こうと考えているなら、携帯用のケースは用意しておきましょうね！
オススメはいくつかあるんですけど、個人的に飛び付きたくなっちゃったのがこれ。
こんな見た目でもクッション入り。PCを守ってくれます
ddmt（どこからどう見ても）封筒なんですけど、内部にはクッション材入り。ちゃんとPCを衝撃や傷から守ってくれます。
なおかつ、耐水性のあるタイベック素材なので、水も弾く！と、見た目に反してかなりの汎用性があるんです。
何より見た目のインパクトがよい。
だって封筒からノートPCが出てきたら、それはもう驚いちゃうじゃん？ 魔法じゃん？
ジョブズによってMacBook Airがお披露目された、あの伝説のプレゼンテーションの再現じゃん？（このビデオはAppleの公式ポッドキャストで今も見られるのでぜひ）
