2024年3月24日の記事を編集して再掲載しています。

ノートPC、裸で持ち歩くのリスキーなので。

春からの新生活でノートPCを購入した人〜？ 時期的に結構多いと思うんですけど、もし学校やオフィスへと持ち歩こうと考えているなら、携帯用のケースは用意しておきましょうね！

オススメはいくつかあるんですけど、個人的に飛び付きたくなっちゃったのがこれ。

【Amazon.co.jp限定】HAKUBA (ハクバ) PCスリーブ プラスシェル エンベロープ ラップトップスリーブ 14 AZ クラフト (13.3~14インチサイズ用) の強度と耐久性を持ち、軽くて水にも強い、紙のような質感を持った新素材タイベック(R) 採用 タブレットスリーブ

こんな見た目でもクッション入り。PCを守ってくれます

Image: Apple

ddmt（どこからどう見ても）封筒なんですけど、内部にはクッション材入り。ちゃんとPCを衝撃や傷から守ってくれます。

なおかつ、耐水性のあるタイベック素材なので、水も弾く！と、見た目に反してかなりの汎用性があるんです。

何より見た目のインパクトがよい。

だって封筒からノートPCが出てきたら、それはもう驚いちゃうじゃん？ 魔法じゃん？

Image: Apple

ジョブズによってMacBook Airがお披露目された、あの伝説のプレゼンテーションの再現じゃん？（このビデオはAppleの公式ポッドキャストで今も見られるのでぜひ）

