2½äÌÜÆÍÆþ¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥¨¥ó¥ÉÊÑ¹¹¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¸µ¤«¤é2¥»¡¼¥Ö¡¢5¿ÍÌÜ¤ÇGKÅÐ¾ì¡ÄÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤Ï¡È¥ì¥¢PKÀï¡ÉÁê¼¡¤°
¡¡¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Ï21Æü¤È22Æü¤ËÂè3Àá¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Âç²ñµ¬Äê¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëPKÀï¤Ç¤Ï¡¢J2¡¦J3WEST-B¤ÎFCÎ°µåÂÐ¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤¬2½äÌÜ¤Þ¤ÇÆÍÆþ¤¹¤ëÄ¹´üÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î°µå¤È¼¢²ì¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇPKÀï¤ËÆþ¤ë¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â5¿ÍÌÜ¤Þ¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¥µ¥É¥ó¥Ç¥¹¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¤È¤â¤ËGK¤¬½³¤Ã¤¿11¿ÍÌÜ¤Þ¤ÇÁ´°÷¤¬À®¸ù¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¶¥µ»µ¬Â§¤Ç¤Ï2½äÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È1½äÌÜ¤«¤é½çÈÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Æ±¤¸½çÈÖ¤Ç½³¤ê¹ç¤¦¤ÈÀè¹¶¤Î¼¢²ì¤¬14¿ÍÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¼ºÇÔ¡£Â³¤¯Î°µå¤ÏÁ´14²ó¤Î¥¥Ã¥¯Á´¤ÆÀ®¸ù¤È¤Ê¤ê¡¢Pk14-13¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡J2EAST-B¤ÎACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥íÂÐËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ç¤Ï5¿ÍÌÜ¤Î½ªÎ»¸å¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¥¨¥ó¥É¤òÊÑ¹¹¡£Ä¹Ìî¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Â¦¤«¤é»¥ËÚ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Â¦¤Ø»ÈÍÑ¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ëÄÁ¤·¤¤·Á¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»¥ËÚ¤¬PK5-4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï»¥ËÚ¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþÃæ¤ÎÄ¹ÌîGKÃæÌî¾®¼¡Ïº¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¸µ¤«¤é2¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FC´ôÉìÂÐ¤¤¤ï¤FC¤Ç¤Ï¤¤¤ï¤GKº´¡¹ÌÚ²í»Î¤¬5¿ÍÌÜ¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤ÆÀ®¸ù¡£»î¹ç¤Ï´ôÉì¤¬PKÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá6»î¹ç¤¬PKÀï¤Ë¿Ê¤ó¤ÀJ1¤Ï¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ÂÐFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯ÂÐ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Î2»î¹ç¤¬PKÀï¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£J2¡¦J3¤Ç¤Ï6»î¹ç¤ÇPKÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Î½Ð¿ÈÊÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢º£Àá¤Ï¹âÂÎÏ¢½Ð¿È¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤¬63¿ÍÅÐ¾ì¤·¤Æ50¿ÍÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨¤Ï79.4%¡¢JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¤ò´Þ¤à¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¼Ô¤Ï41¿Í¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤Æ34¿ÍÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨¤Ï82.9%¡¢³¤³°½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï3¿Í¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÃ´Åö¤·¤ÆÁ´°÷À®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨100.0%¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3Àá¤ò½ª¤¨¤Æ¹âÂÎÏ¢½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï133²óÃæ99²óÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨74.4%¡¢¥æ¡¼¥¹½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï106²óÃæ84²óÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨79.2%¡¢³¤³°½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï33²óÃæ30²óÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨90.9%¡£Á´ÂÎ¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Ï77.9%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨Áª¼êÌ¾²£¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¹â¹»»þÂå¤Î½êÂ°¥Á¡¼¥à¡¢⭐︎=Àè¹¶
¢¦ÅìµþV 2-2(PK4-3) Ä®ÅÄ⭐︎
ÅìµþVGK¥Þ¥Æ¥¦¥¹(³¤³°)/5ËÜ1¥»¡¼¥Ö1ÏÈ³°
Ä®ÅÄGKÃ«¹¸À¸(GÂçºå¥æ¡¼¥¹)/5ËÜ1¥»¡¼¥Ö
ÅìµþVÀ®¸ù:FWÀ÷ÌîÍ£·î(¾°»Ö¹â)¡¢FWÇò°æÎ¼¾ç(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)¡¢MF¿·°æÍªÂÀ(Á°¶¶°é±Ñ¹â)¡¢MF¿¹ÅÄ¹¸¼ù(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)
ÅìµþV¼ºÇÔ:FW»³¸«ÂçÅÐ(Âçºå³Ø±¡Âç¹â)
Ä®ÅÄÀ®¸ù:MFÃæ»³ÍºÂÀ(ÇðU-18)¡¢MF²¼ÅÄËÌÅÍ(ÂçÀ¶¿å¹â)¡¢MF¥É¥ì¥·¥§¥ô¥£¥Ã¥Á(³¤³°)
Ä®ÅÄ¼ºÇÔ:FW·¬»³´¦»Î(Åì³¤Âç¹âÎØÂæ¹â)¡¢FWÀ¾Â¼Âó¿¿(ÉÙ»³°ì¹â)
¢¦⭐︎¿å¸Í 1-1(PK5-3) ÀéÍÕ
¿å¸ÍGKÀ¾Àî¹¬Ç·²ð(¹Åç³§¼Â¹â)/4ËÜ0¥»¡¼¥Ö1ÏÈ³°
ÀéÍÕGK¼ã¸¶ÃÒºÈ(µþÅÔU-18)/5ËÜ0¥»¡¼¥Ö
¿å¸ÍÀ®¸ù:MFÂçºê¹Ò»í(Åì³¤Âç¶ÄÀ±¹â)¡¢FWÂ¿ÅÄ·½Í¤(ÌðÈÄÃæ±û¹â)¡¢MF»³ËÜÈ»Âç(Ì¾¸Å²°¹â)¡¢DFÈÓÅÄµ®·É(Ìî½§¹â)¡¢DFÈÄÁÒ·òÂÀ(»³Íü³Ø±¡¹â)
¿å¸Í¼ºÇÔ:¤Ê¤·
ÀéÍÕÀ®¸ù:FWÀÐÀîÂçÃÏ(¿å¸Í·¼ÌÀ¹â)¡¢MF¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª(³¤³°)¡¢MF¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó(¶Í¸÷³Ø±à¹â)
ÀéÍÕ¼ºÇÔ:DF¹â¶¶°íÚð(ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â)
¢¦·²ÇÏ 1-1(PK5-6) »³·Á⭐︎
·²ÇÏGK¥¥à¡¦¥¸¥§¥Ò(³¤³°)/6ËÜ0¥»¡¼¥Ö
»³·ÁGK¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ò¥å¥ï¡¼¥É¡¦¥Ù¥ë(³¤³°)/6ËÜ0¥»¡¼¥Ö1ÏÈ³°
·²ÇÏÀ®¸ù:FW²Ã¡¹ÈþÅÐÀ¸(¹ÃÉÜU-18)¡¢FWÃæÅçÂç²Å(¹ñ¸«¹â)¡¢FW¾¾ËÜ»©À¿(Ì¾¸Å²°U-18)¡¢FW¾®À¾¹¨ÅÐ(ºåÆîÂç¹â)¡¢MF¿À³ÀÎ¦(¾°»Ö¹â)
·²ÇÏ¼ºÇÔ:DFµÆÃÏ·òÂÀ(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
»³·ÁÀ®¸ù:FW¹â¶¶½áºÈ(»³·Á¥æ¡¼¥¹)¡¢MF»û»³Íã(FCÅìµþU-18)¡¢FWËÙ¶â½ÔÌÀ(¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¹â)¡¢MFÔ¢Ê¬¿ÂÀÏº(ÂçÊ¬U-18)¡¢FWÝæÅÄÎ¼¿¿(ÀéÍÕU-18)¡¢MFÃæÂ¼Î¼ÂÀÏ¯(¿·³ãÌÀ·±¹â)
»³·Á¼ºÇÔ:¤Ê¤·
¢¦Ä¹Ìî 1-1(PK4-5) »¥ËÚ⭐︎
Ä¹ÌîGKÃæÌî¾®¼¡Ïº(ÆÁÅç¥æ¡¼¥¹)/7ËÜ2¥»¡¼¥Ö
»¥ËÚGKÅÄÀîÃÎ¼ù(¶½Ô¢¹â)/7ËÜ1¥»¡¼¥Ö2ÏÈ³°
Ä¹ÌîÀ®¸ù:MFÆ£Àî¸×ÂÀÏ¯(ÅìÊ¡²¬¹â)¡¢MF»³ÃæÎï±û(Ä¹ÌîU-18)¡¢MF°ÂÆ£°ìºÈ(ÀéÍÕU-18)¡¢MFÄ¹Ã«ÀîÍº»Ö(¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¹â)
Ä¹Ìî¼ºÇÔ:MFÄ¹Ã«ÀîÈ»(ÀîºêF U-18)¡¢MF¹úÆá¶¬»Ê(°¦É²U-18)¡¢DF¹ÔÆÁ±Í(ÀÅ²¬³Ø±à¹â)
»¥ËÚÀ®¸ù:DFÊ¡¿¹¹¸ÅÍ(¶Í¸÷³Ø±à¹â)¡¢FWÂç¿¹¿¿¸ã(ÅìÊ¡²¬¹â)¡¢DFÀ¾Ìî¾©ÂÀ(»¥ËÚU-18)¡¢DF¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ó¥®¥å(³¤³°)¡¢MFÌÚ¸ÍÉ¢Ëà(»¥ËÚU-18)
»¥ËÚ¼ºÇÔ:DF²¬ÅÄÂçÏÂ(ÊÆ»ÒËÌ¹â)¡¢MFÀÄÌÚÎ¼ÂÀ(Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â)
¢¦Æ£»Þ 1-1(PK3-4) ¹ÃÉÜ⭐︎
Æ£»ÞGKËÌÂ¼³¤¥Á¥Ç¥£(´ØÅì°ì¹â)/5ËÜ1¥»¡¼¥Ö
¹ÃÉÜGK²ÏÅÄ¹¸Ê¼(ÂçÊ¬Äáºê¹â)/5ËÜ1¥»¡¼¥Ö1ÏÈ³°
Æ£»ÞÀ®¸ù:´×ÅÄÈ»¿Í(¹Åç³§¼Â¹â)¡¢MFÃæÂ¼Í¥ÅÍ(ÉðÆî¹â)¡¢MF¶â»ÒæÆÂÀ(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
Æ£»Þ¼ºÇÔ:µÆ°æÍª²ð(Âçºå¶Í°þ¹â)¡¢DFÃæÀîÁÏ(ÇðU-18)
¹ÃÉÜÀ®¸ù:FWÆâÆ£ÂçÏÂ(¹ÃÉÜU-18)¡¢MF·§ÁÒ¹°Ã£(Á°¶¶°é±Ñ¹â)¡¢MFÊ¿ÄÍÍªÃÎ(ËÌ³¤Æ»ÂçÃ«¼¼Íö¹â)¡¢MF±óÆ£¸÷(»°É©ÍÜÏÂSC¥æ¡¼¥¹)
¹ÃÉÜ¼ºÇÔ:FW¥¹¥¿¥Á¥ª¡¼¥ê¡¦¥ß¥±¡¼¥ì(²£²ÏÉðÂ¢ÌîFC U-18)
¢¦´ôÉì 0-0(PK5-4) ¤¤¤ï¤⭐︎
´ôÉìGK¥»¥é¥ó¥Æ¥¹(³¤³°)/5ËÜ1¥»¡¼¥Ö
¤¤¤ï¤GKº´¡¹ÌÚ²í»Î(ÇðU-18)/5ËÜ0¥»¡¼¥Ö
´ôÉìÀ®¸ù:FW¥ï¥Ã¥É¡¦¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥µ¥Ç¥£¥(ÇðU-18)¡¢DFÂç¶ú¾ºÊ¿(GÂçºå¥æ¡¼¥¹)¡¢FW»³Ã«ÐÒ»Î(²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹)¡¢MFÃæÂ¼½Ù(½¬»ÖÌî¹â)¡¢MFÊ¡ÅÄ¹¸ÅÍ(»ÍÆü»ÔÃæ±û¹©¹â)
´ôÉì¼ºÇÔ:¤Ê¤·
¤¤¤ï¤À®¸ù:MF¼ÆÅÄÁÔ²ð(¾ÅÆîU-18)¡¢DFúÉÅÄÂçÀ¿(¶ÇÀ±¹ñºÝ¹â)¡¢DFÆ²É¡µ¯Úö(¿À¸ÍU-18)¡¢GKº´¡¹ÌÚ²í»Î(ÇðU-18)
¤¤¤ï¤¼ºÇÔ:MF¹â¶¶Í¦ÍøÌé(ÅìËÌ¹â)
¢¦ÆàÎÉ 2-2(PK4-5) °¦É²⭐︎
ÆàÎÉGK¥Þ¥ë¥¯¡¦¥ô¥£¥È(³¤³°)/7ËÜ2¥»¡¼¥Ö
°¦É²GKÄÔ¼þ¸ã(ÀéÍÕU-18)/7ËÜ2¥»¡¼¥Ö1ÏÈ³°
ÆàÎÉÀ®¸ù:FW²¬ºêÂç»ÖÏº(À¾ÉðÂæ¹â)¡¢FWÉÙ³ßÍ¤ÂÀ(Ô¢ÕÜ±¡µ×²æ»³¹â)¡¢MF¿¹ÅÄô¥(ÆÁÅç¥æ¡¼¥¹)¡¢DFÃæ»³²íÅÍ(Åì»³¹â)
ÆàÎÉ¼ºÇÔ:FWË¾·îÁÛ¶õ(´ØÀ¾³Ø±¡¹â)¡¢MF¸Í¿åÍøµª(ÀîºêF U-18)¡¢DFÀÐ°æÂçÀ¸(¾ÅÆîU-18)
°¦É²À®¸ù:MF»³²¼ÍºÂç(ÇðU-18)¡¢FWÆ£¸¶ÍªÂÁ(¹Åç³§¼Â¹â)¡¢MFÆüÌîæÆÂÀ(ËÙ±Û¹â)¡¢DF°¤ÉôÎÇÂÁ(Æü¾Ï³Ø±à¹â)¡¢DFÀÐÈøÖÅ²í(CÂçºåU-18)
°¦É²¼ºÇÔ:DF»³¸¶¹¯ÂÀÏº(Á°¶¶°é±Ñ¹â)¡¢MFÁ°ÅÄÌº²ð(µÜºêÆüÂç¹â)
¢¦Î°µå 0-0(PK14-13) ¼¢²ì⭐︎
Î°µåGKº´Æ£µ×Ìï(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)/14ËÜ0¥»¡¼¥Ö1ÏÈ³°
¼¢²ìGKËÜµÈÍ¦µ®(Â¿ËàÂçÌÜ¹õ¹â)14ËÜ0¥»¡¼¥Ö
Î°µåÀ®¸ù:MFÉÙ½êÍª(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)¡¢FWÁ¾ÅÄ°ìµ³(Âç¼Ò¹â)¡¢DFÎëÌÚ½çÌé(¶ÍÀ¸°ì¹â)¡¢MFÌÐÌÚ½ÙÍ¤(ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹)¡¢FW¹âÌÚÂçÊå(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)¡¢MFÃÓÅÄÎ÷(½¬»ÖÌî¹â)¡¢MFËÙÆâñ¥¿Í(ÆàÎÉ°é±Ñ¹â)¡¢DFµÆÃÏæûÂÀ(À¶¿å¥æ¡¼¥¹)¡¢DFÁ¥¶¶Í¦¿¿(¥¸¥§¥Õ¥¡FC)¡¢MF¹ÓÌÚÎËÂÀ(¶½Ô¢¹â)¡¢GKº´Æ£µ×Ìï(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)¡¢MFÉÙ½êÍª(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)¡¢FWÁ¾ÅÄ°ìµ³(Âç¼Ò¹â)¡¢DFÎëÌÚ½çÌé(¶ÍÀ¸°ì¹â)
Î°µå¼ºÇÔ:¤Ê¤·
¼¢²ìÀ®¸ù:FW¿¹ËÜ¥Ò¥Þ¥ó(ÌðÈÄÃæ±û¹â)¡¢MFÎµÅÄÉ¢»Î(À¶É÷¹â)¡¢DFµÜ¾ë²í»Ë(¶ñ»ÖÀî¹â)¡¢MFÃæÂ¼·ò¿Í(ÅìÊ¡²¬¹â)¡¢MF»°Âð³¤ÅÍ(ÅìÊ¡²¬¹â)¡¢DFÇòÀÐÃÒÇ·(Á°¶¶°é±Ñ¹â)¡¢MFÌÚ²¼ÎéÀ¸(¶ÌÌî¸÷Æî¹â)¡¢DFÀ¾»³Âç²í(²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹)¡¢MF½©»³½Ù(¿À¸ÍU-18)¡¢MF³¤¸ýÉ§ÂÀ(¶Í°þ¹â)¡¢GKËÜµÈÍ¦µ®(Â¿ËàÂçÌÜ¹õ¹â)¡¢FW¿¹ËÜ¥Ò¥Þ¥ó(ÌðÈÄÃæ±û¹â)¡¢MFÎµÅÄÉ¢»Î(À¶É÷¹â)
¼¢²ì¼ºÇÔ:DFµÜ¾ë²í»Ë(¶ñ»ÖÀî¹â)
