【ギブソン】（千葉県 べージジ ないしょ歳）

1974〜5年頃の製造と思われるものです。購入したのは、1982年10月に中古で購入しました。価格は10万円ケース無しの状態でした。なぜ日付を覚えているかというと、トラスロッドカバーを開けたら、中に購入日と店を書いたメモが出てきたんです。

オリジナル三点ブリッジ構造に問題があり、ほとんど飾りと化していましたが、バビッツのいう会社の交換パーツでよみがえりました。弦は、「フェンダー：SUPER 5250’s」という、40-95ゲージのかなり細いラウンドを張っています。サウンドは激変でチューニングも正確、ブリッジ自体がかなり重いので、重量バランスが変わりネック落ちもまあまあ解消・・ということありません。

アンペグのアンプに繋いで、ブリブリ歪ませて弾いています、最高っ！！

◆ ◆ ◆

トラスロッドカバーの中からメモが出てくるなんて、まるで卒業時のタイムカプセルを発掘したようなサプライズやん。それにしてもEB-3って個性強すぎて人を選ぶベースですけど、こいつにしか出せないオゲレツさってありますよね。締まりの無いボワンボワンな音を少しでもタイトにしようとピックアップ位置をぐいっとリア側にずらしちゃうという、適当過ぎる70年代の仕様変更も愛すべきEB-3の憎めないエピソード。弦の末端処理が手を繋いでいるようで可愛いぞ。（BARKS 烏丸哲也）

