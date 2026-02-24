見た目はファミコン、中身は強力AI CPUのACEMAGICの「Retro X5」
2026年はローカルAI用のミニPCも、デザインで選ぶ時代になるかも。
アメリカ版ファミコンのNESをモチーフにしたミニPC「Retro X5」。チャーミングなデザインですよね。パッケージもかわいい。でも価格は可愛くない。約14万円くらいですから。
でもスペックを見たら納得しました。
CPUは12コア/24スレッド、最大5.1GHzで駆動するRyzen AI 9 HX 370。フルHDならAAAタイトルも軽やかに描写してくれるGPU入りのヤツです。AIタスク向けのNPU、XDNA 2も内蔵してるんですよね。メモリだって最大128GBまで積めちゃう。96GBをGPU側に割り当てたら、パラメータが多いAIだって動かせちゃう。
仕事でもガンガンに活躍してくれる凄いPCなんです。
直球すぎるデザインですから、もしかしたら任天堂から「待ったあ！」の声がかかるかもしれないけどね。
ACEMAGICは「Retro X3」というミニPCも企画中。こちらはRyzen 7 H 255が搭載される見込みで、レトロなゲームで遊ぶなら十分なスペックになりそうだし、お値段はもっとお安くなるでしょう。
Source: ACEMAGIC
