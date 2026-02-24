眉が垢抜けない人はアイテム選びを変えてみて！垢抜けアイブロウの選び方

美容ライター、コスメコンシェルジュのあやのです。眉メイクをアップデートしているのになんだか垢抜けない、眉だけ古く見える…と感じることはありませんか？実はその原因、使っているアイブロウアイテムにあるかもしれません！今回は、2026年っぽい眉になりにくいアイブロウアイテムの特徴や、おすすめアイブロウアイテムをご紹介します♡

【詳細】他の記事はこちら

2026年っぽい眉になりにくいアイブロウアイテムの特徴

2026年の眉トレンドは「ふんわり・軽やか・透け感」。眉だけが悪目立ちせず、顔全体になじんで見える“ノイズレス眉”が注目されています！透け感があり毛流れがほんのり見える、素眉っぽいのに洗練された仕上がりがポイント。

だからこそ、それとは真逆の重たく見える眉アイテムは、どうしても今っぽさから遠ざかってしまいます。まずは、2026年っぽい垢抜け眉になりにくいアイブロウアイテムの特徴をチェックしてみましょう。

．ッチリ固めるタイプの眉マスカラ

毛流れを強く固定する眉マスカラは「眉が立ちすぎる」「バリバリに固まって見える」など、“作ってます感”が出やすく重たい印象になりがち。ふんわり整っているくらいの自然な毛流れが理想なので、ガッチリ固めるタイプの眉マスカラは相性があまりよくありません。

極太・厚塗りになりやすいペンシル

芯が太すぎるペンシルは、輪郭がカクッと出やすく、眉の中の自然なスキマ感が消えがち。結果、眉が塗りつぶされた状態に見えてしまうことも。2026年は透け感が大切なので、毛を1本ずつ描ける極細〜細芯タイプがおすすめです。

Ｇ擦垢るカラー

黒に近いカラーやダークブラウンは、眉の主張が強くなり、全体が重たい印象に見えがち。2026年は、濃すぎず淡すぎない柔らかいカラーが正解！抜け感があるのにぼやけない色を選ぶことが垢抜けの鍵です。

な桓舛重たいアイブロウパウダー

粉がべたっとのるパウダーは、ぼかしても濃さが残りやすく透明感が出にくいのが難点。トレンドの透けふわ眉を目指すなら、軽くてふわっと発色するパウダーを選ぶのがポイント！

「重い・濃い・固い」が揃うアイテムは、2026年の垢抜け眉とは相性低め。軽い発色でぼかしやすく、自然な毛感が出せるアイテムを使うだけで、眉の印象は一気に今っぽくなります♡

おすすめアイブロウアイテム3選

ここからは、2026年っぽい垢抜け眉が簡単に作れる優秀アイブロウアイテムをペンシル・パウダー・眉マスカラ別にご紹介します♡

ペンシル派さんにおすすめ

エクセル ザ プライムアイブロウ（PE05 グレイッシュブラウン）／1,650円（税込）

ペンシル・パウダー・ブラシの3機能が1本にまとまった万能アイブロウ。

極細ペンシルで毛を1本ずつ描き足し、パウダーでふんわりぼかし、ブラシで整えるまでがこれ1本で完結します。

ブラウンよりも軽さのあるグレイッシュブラウンは、主張感が出すぎず、ふんわり柔らかな今っぽ眉に♡

眉頭は描き込みすぎず、やや余白を残すのが2026年らしく仕上がるポイントです！

パウダー派さんにおすすめ

ケイト デザイニングアイブロウ3D（デュアルカラー）（EX-4）／1,430円（税込）

血色感カラーとブラウン陰影カラーの組み合わせで、自然な立体感とじんわり血色のある眉が簡単に完成！

最初に血色感カラーを仕込み、その上からブラウンを重ねるだけで、肌から浮かない柔らかな眉印象に♡

EX-4は、ライトブラウン系×キャロットオレンジのやさしい配色で、濃くなりすぎないのにふんわり存在感を出せる絶妙カラー。

ノーズシャドウやアイシャドウにも使えるので、メイク全体の統一感を出したいときにも◎。

毛流れ重視派さんにおすすめ

メイベリン ニューヨーク メイベリン SP フラッフ ブロウ ムース（02 アッシュブラウン）／1,672円（税込）

空気とパウダーを混ぜたような、軽やかなムーステクスチャーの眉マスカラ。

毛を1本ずつ立ち上げながらもべったりつかず、パリッと固まらないふわふわ仕上がりが今っぽ眉を叶えます♡

先細りブラシで細かい毛までキャッチでき、眉頭から眉尻までムラなく自然に色づくのも嬉しいポイント。

自眉の黒の存在感を抑えてやわらかい印象に整えてくれるので、眉毛がしっかり生えている方にもおすすめです！

2026年の垢抜け眉は、形よりも“質感・軽さ・透け感”重視。眉が垢抜けないと感じたら、まずはアイブロウアイテムを見直して、顔全体の印象をぐっと今っぽくアップデートしてみてくださいね♡