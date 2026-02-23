Image: RINOCOCO13

この記事は2025年8月8日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

段ボールやロープをサッと切りたいのにハサミやカッターナイフが無い、またはちょっと切れ味が硬いなんてことないですか？

そんな“ちょっと切りたい”に応えてくれる、小さくて本格派なナイフが「SPEEDY」。高硬度ステンレス鋼SUS440Cのブレードに、実銃グリップにも使われるG10ハンドルを採用。ガチ仕様ながら重量はわずか46g。ワンプッシュで瞬時にブレードが開くギミックもクセになりそうな1本です。

おトクなセールも開催されていたので、詳しく見ていきましょう。

超軽量×ライナーロックで優れた収納携帯性

Image: RINOCOCO13

改めて「SPEEDY」は全長はわずか9cm、重さはたった46gという超小型スプリングナイフ。フィジェット感あるギミックはついつい触りたくなりそうですね。

Image: RINOCOCO13

ハンドルは軍用ナイフや実銃のグリップにも使用される積層ガラス繊維のブラックG10。優れた耐衝撃性と防水性を備え、さらに加工によって高いグリップ力も発揮しているそう。

ハンドル長もわずか5.3cmという超小型サイズですが、動画の感じではしっかり握れて使いやすそうかと。

切れ味も自信アリ

Image: RINOCOCO13

ブレードにはプロ用の包丁などにも使われる高硬度ステンレスSUS440Cを採用。適切な焼入れにより、ステンレス鋼の中でも最高クラスの耐久性と切れ味を実現しているそう。

プロユース品質を日常使い用に落とし込んだのも自信ポイントとｎことで、段ボールの開梱からブッシュクラフトまでマルチに使えます。

Image: RINOCOCO13

ブレードの穴加工もそのひとつ。空気の通り道があることで刃が食材や物にくっつかずスムーズにカットできるそうです。

玄関常備や防災グッズに良さげ

Image: RINOCOCO13

この軽量コンパクトさは荷物を減らしたいアウトドア用にも便利ですね。他には玄関に置いておいたり、防災グッズとして備えておくと応急処置や非常食の開封などに役立つでしょう。

ギミックや素材感で満足度も高そうなので、皆さんも1本いかがですか？

※ 刃物なので目的の無い携帯は法令的にもNGな点にはご注意ください。

Source: CoSOTRY PreOrder, YouTube