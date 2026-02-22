「リブート」冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）の過去明らかに 知られざる顔に反響【第5話ネタバレ】
【モデルプレス＝2026/02/22】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の第5話が、22日に放送された。冬橋航（King ＆ Prince永瀬廉）の過去が明らかになった。＜※以下ネタバレあり＞
【写真】鈴木亮平、驚異の一人二役対峙シーン
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆冬橋航（King ＆ Prince永瀬廉）の過去 合六（北村有起哉）と出会ったきっかけ
100億円を巡り、本物の儀堂（鈴木）を追うため、早瀬（鈴木）と一香（戸田恵梨香）は、儀堂の行方と組織壊滅、2つの目的を同時に達成する危険な策に乗り出す。
まず2人は、闇組織を率いる合六亘（北村有起哉）の直属の部下として合六の仕事の実行役を担う冬橋が働くNPO法人「しぇるたー」の元へ。早瀬の妻・夏海（山口紗弥加）も立ち上げに関わったというそこは、行き場のない若者への社会的支援に携わるNPOで、冬橋は「しぇるたー」の代表を務めるマチ（上野鈴華）らと、闇組織で見せる顔とは真逆の優しい表情で子どもや若者に接していた。
元々トー横界隈でボランティアをし、居場所がない子どもたちを救いたいという夢を持っていた冬橋は、子どもたちを悪用して金儲けしていた者たちの標的となったが、合六に命を救われ、組織に入ったという過去が語られた。
裏路地で殺されかけた冬橋に合六が手を差し伸べるシーンが描写され、金髪姿も。視聴者からは「泣ける」「どうしてこんなことに…」「こんな過去があったとは」と冬橋の知られざる顔に様々な声が寄せられていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】