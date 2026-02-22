岩井千怜は奮闘も涙の惜敗 世界1位ティティクルが地元V
＜ホンダLPGAタイランド 最終日◇22日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と3打差で出た岩井千怜は2イーグル・2バーディ・ボギーなしで「66」の好スコアをマークしたが、優勝には1打及ばず、トータル23アンダー・2位で大会を終えた。
【最新】大健闘！ 岩井千怜の最新1Wスイング
1番から2連続バーディ発進を切ると、7番パー5ではグリーン手前のフェアウェイからチップインイーグルを奪取。後半10番パー5でも2オンイーグルを奪ったが、その後はスコアを伸ばせず。ホールアウト後は姉の明愛らから声をかけられて、悔し涙を流した。優勝は世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）。地元でツアー通算8勝目を飾った。畑岡奈紗と山下美夢有はトータル13アンダー・18位タイ。古江彩佳と吉田優利はトータル12アンダー・24位タイ、竹田麗央はトータル11アンダー・31位、勝みなみはトータル9アンダー・35位タイに入った。岩井明愛はトータル5アンダー・48位タイ、馬場咲希はトータル2アンダー・53位タイ。吉田鈴、笹生優花、宮田成華はトータルオーバーパーで下位に終わった。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝したティティクルは26万5000ドル（約4100万円）を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ホンダLPGAタイランド リーダーボード
【ドレス】岩井千怜が髪を下ろしたらこうなる
岩井千怜 プロフィール＆成績
日本勢の順位は？ 米女子賞金ランキング
原英莉花、渋野日向子の初戦はどこになる？
【最新】大健闘！ 岩井千怜の最新1Wスイング
1番から2連続バーディ発進を切ると、7番パー5ではグリーン手前のフェアウェイからチップインイーグルを奪取。後半10番パー5でも2オンイーグルを奪ったが、その後はスコアを伸ばせず。ホールアウト後は姉の明愛らから声をかけられて、悔し涙を流した。優勝は世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）。地元でツアー通算8勝目を飾った。畑岡奈紗と山下美夢有はトータル13アンダー・18位タイ。古江彩佳と吉田優利はトータル12アンダー・24位タイ、竹田麗央はトータル11アンダー・31位、勝みなみはトータル9アンダー・35位タイに入った。岩井明愛はトータル5アンダー・48位タイ、馬場咲希はトータル2アンダー・53位タイ。吉田鈴、笹生優花、宮田成華はトータルオーバーパーで下位に終わった。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝したティティクルは26万5000ドル（約4100万円）を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ホンダLPGAタイランド リーダーボード
【ドレス】岩井千怜が髪を下ろしたらこうなる
岩井千怜 プロフィール＆成績
日本勢の順位は？ 米女子賞金ランキング
原英莉花、渋野日向子の初戦はどこになる？