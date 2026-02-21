ÅÔ»Ô¤«¤é»³¤Ø¡£THE NORTH FACE¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿¿¿ñ
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤¬¿á¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
THE NORTH FACE¡Ê¥¶¡¦¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡ÖGeneral Athletic Recreation¡×¡Ê°Ê¹ßGAR¡Ë¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯Ë¬¤ì¤ë½Õ¤ÎÁõ¤¤¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃåÂØ¤¨¤º¤È¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ»³¤Ë¹Ô¤±¤ë
¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖGAR¡×¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤°¥¦¥§¥¢¤È¤·¤ÆTHE NORTH FACE¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿»³¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤½¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎÃÎ¸«¤È³«È¯ÎÏ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¡ÖÅÔ»Ô¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¶³¦Àþ¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊTHE NORTH FACE ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥óÃ´Åö¡¦¸¶ÅÄµ®¾Ï ¤µ¤ó¡Ë
¤¹¤Ã¤«¤ê³¹Ãæ¤ÇÄêÃå¤·¤¿THE NORTH FACE¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÎÎ°è¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¤È¤¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¾úÀ®¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÂç²ñ¤ò´ë²è¤ª¤è¤Ó¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜ¹ñÆâ½é¤Î100¥Þ¥¤¥ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖMt.FUJI 100¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥È¥Õ¥¸100¡Ë¡×¤Ø¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÌÏº÷¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê¤¢¤êÊý¤È¿Ê²½¡×¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²æ¡¹¤¬Ìó20Ç¯¶á¤¯¸þ¤¹ç¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ä¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¥é¥¤¥ó¤Î¹½ÁÛ¤Ø¤ÈÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£(THE NORTH FACE ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥óÃ´Åö¡¦¸¶ÅÄµ®¾Ï¤µ¤ó¡Ë
¤³¤ì¤¬GAR¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¡£¤½¤·¤ÆGAR¤ÎÃæ³Ë¤Ï¡¢¡Ö»³ÍÑ¡×¡Ö³¹ÍÑ¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤ÎÀ³¤ßÊ¬¤±¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢Æü¾ï¤«¤é·Ú¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ø¤È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏGAR¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇTHE NORTH FACE¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥ì¥¤¥ó¥·¥§¥ë¤Îµ¡Ç½¹çÍýÀ¤ò¡¢»³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÔ»Ô¤Ç¤âÍÍÑ¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÁá¤¯¤«¤éÆüËÜ¤Ç¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢GAR¤Ç¤Ï¤½¤Î»×ÁÛ¤ò¤µ¤é¤ËÌÀ³Î²½¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¡Ç½¤Î¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°
»³¤Ç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂÎ²¹Ä´Àá¤È´Ä¶Å¬±þ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡£GAR¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤òµ¡Ç½¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇºÆ²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½ÌÌ¤Î¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢»³¤òÁö¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¼¾µ¤¡¦µ¤²¹¡¦É¸¹â¤Ë±þ¤¸¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¡ÖGAR¡×¤Ç¤â¤½¤ì¤òÆ§½±¤·¡¢´À¤Ë¤è¤ëÎä¤¨¤ä¡¢ÂÎ²¹Äã²¼¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤äµ¡Ç½¤ÎºÎÍÑ¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤é¤ò³è¤«¤·¤¿¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤òÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊTHE NORTH FACE ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥óÃ´Åö¡¦¸¶ÅÄµ®¾Ï¤µ¤ó¡Ë
GAR Vest¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥ÈÀ¤ò»ý¤Á¡¢ÍÉ¤ì¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÂ¨»þ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Î³ÎÊÝ¤ä¡¢¥·¥§¥ë¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤â¡¢³°Â¦¤Ë¤âÃåÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿Àß·×¡¢ÁõÈ÷¼è¤ê½Ð¤·¤Î¤¿¤á¤Î¥½¥±¥Ã¥ÈÇÛÃÖ¤Ê¤É¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ÎÍøÊØÀ¤ò¤È¤³¤È¤ó½Å»ë¡£
°ìÊý¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎÆ©¤±´¶¤ä¿§¤Î½Å¤Ê¤ê¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¸«¤»¤ë¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡×¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐGAR ¥¦¥¤¥ó¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖTINGRAY¡×¤È¤¤¤¦¿§¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¾¯¤·Æ©¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¿§¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë»Å³Ý¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤È¥¹¥¿¥¤¥ëÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÆóÁØ¤Î¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡É¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤Î¹çÍýÀ¤È¡¢Æü¾ï¤Ç¤ÎÉ½¸½À¤òÆ±»þ¤ËËþ¤¿¤¹¡ÖÃå¤ÆÆ°¤±¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡×¤òÀ®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊTHE NORTH FACE ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥óÃ´Åö¡¦¸¶ÅÄµ®¾Ï¤µ¤ó¡Ë¡£
À½ÉÊ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¹âµ¡Ç½ÁÇºà
GAR¤Î³Æ¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤È¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¼Â¤Ï¤½¤ó¤ÊÁÇºà¡¦µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤¬¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊTHE NORTH FACE/¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö¡¦¢þ¢þ¤µ¤ó¡Ë
·Ú¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È´¶³Ð¤Ç¥µ¥é¥Ã¤È±©¿¥¤ê¤¿¤¤¥·¥ã¥Ä
¤¹¤À¤ì¤Î¹½Â¤¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÄÌµ¤À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡ÖGAR¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥Ö¥·¥ã¥Ä¡Ê¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ15,400±ß¡Ë¡£
ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖBREEZERANGE¡×¤È¤¤¤¦ÁÇºà¤Ï¡¢»ç³°Àþ¥«¥Ã¥È¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°áÉþÆâ¤Î¶õµ¤¤Î½Û´Ä¤ò½õ¤±¡¢ÎÃ¤·¤¤ÃåÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¡£Âµ¸ý¤Ï¤Þ¤¯¤ê¤ä¤¹¤¤¥·¥ã¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ü¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£·Ú¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È´¶³Ð¤Ç±©¿¥¤ë¤â¤è¤·¡¢¸ª¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¡¢¹ø¤Ë´¬¤¯¤Î¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥º¥·Åª¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤
¥µ¥Ã¥«¡¼¥·¥ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÖGAR S/S Hypervent Tee¡×¡ÊÀÇ¹þ20,350±ß¡Ë¡£
¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Î·Ú¤µ¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Ç»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£È©´¨¤¤»þ¤Ï¾å¤Ë²¿¤«¤ò±©¿¥¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤ó¤«¤ò¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤è¤êÅÔ²ñÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ç¤¹¡£
µæ¶Ë¤Î¼ê¤Ö¤é¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤·
¤è¤¯¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¡ÖGAR Vest¡×¡ÊÀÇ¹þ30,800±ß¡Ë¡£¿§¹ç¤¤¡¢ÁÇºà´¶¡¢ºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¤¿¼ýÇ¼¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãå¤³¤Ê¤·Åª¤Ë¤Ï¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ð¥Ã¥°¤¤¤é¤º¤Êµæ¶Ë¤Î¼ê¤Ö¤é¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¡£¼ýÇ¼¤òÃå¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥È¥ì¥é¥ó¤ÎÊ¸Ì®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë»È¤¨¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤â¤â¤¦¾¯¤·Àè¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë·Ú¤µ¤È½À¤é¤«¤µ
ÄÌµ¤À¤È¼×Ç®À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡ÖGAR¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ê¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ17,600±ß¡Ë¡£
¥¬¡¼¥¼¤Î¤è¤¦¤ËÊÔ¤ßÎ©¤Æ¤¿Î¢ÌÓÁÇºà¤Ë¤è¤ê¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ãå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Û¤É¤è¤¤¥Ï¥ê´¶¤¬¤¢¤ëÉ÷¹ç¤¤¤Ï¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ç³°Àþ¥«¥Ã¥ÈÎ¨95%¤ò¸Ø¤ëUV¥×¥í¥Æ¥¯¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¸å¤í¿Èº¢¤Ë¤â¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤òÂç¤¤¯ÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âµ¤È¿þ¤Ï¥ê¥Ö»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖGAR¥Õ¥§¡¼¥Ç¥Ã¥É¥½¥Õ¥È¥·¥§¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ26,400±ß¡Ë¤ä¡ÖGAR ¥é¥¤¥È¥ì¥¤¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ31,900±ß¡Ë¡¢¡ÖGAR¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¡Ê¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ7,920±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤ò¸«¤Æ¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼´¶¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¼«Á³¤Ë»³¤È³¹Ãæ¤ò¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤ÎÎ¾Î©¤Ï¡¢¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö¤ä¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¡¢»³¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¤Û¤«¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬Í¯¤Î©¤Á¡¢2026/27¤Î½©Åß¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Source: General Athletic Recreation