¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ´ý²¦¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤ÈÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê28¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÂè51´ü´ý²¦Àï¥³¥Ê¥ß¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè2¶É¤¬2·î21Æü¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Î¡ÖËÌÔ¢¿·Ê¹²ñ´Û¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£°æ´ý²¦¤Ï¡¢ÂÐ¶ÉÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸½ºß¤Î¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï·ãÎå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ëÆ£°æ´ý²¦¤ÎÉ½¾ð
¡¡¸½ºß¡¢ALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤ÈÂè51´ü´ý²¦Àï¥³¥Ê¥ß¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¸ÞÈÖ¾¡Éé¤ÎÆó¤Ä¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤àÆ£°æ´ý²¦¡£Ï»´§ÊÝ»ý¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢º£´ü¤Ï²¦¾Àï¤Ç1¾¡3ÇÔ¡¢´ý²¦Àï¤Ç0¾¡1ÇÔ¤È¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ´ü¤Î2·î11Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂè19²óÄ«ÆüÇÕ¾´ý¥ª¡¼¥×¥óÀï¡×¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Æ£°æ´ý²¦¡£2025Ç¯ÅÙ¤ÎÀ®ÀÓ¤â34¾¡11ÇÔ¡¢¾¡Î¨0.756¤È·è¤·¤ÆÉÔÄ´¤È¸À¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÈÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¤ÎÀ®ÀÓ¤ËÊÂ¤ó¤À¹õÀ±¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿´ý²¦ÀïÂè2¶É¡£20Æü¤Ë¶âÂôÆþ¤ê¤·¤¿Æ£°æ´ý²¦¤ÈÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤Ï¡¢ÂÐ¶É¾ì¸¡Ê¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â±þ¤¸¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¸½ºß¤Î¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Æ£°æ´ý²¦¤Ï¡Ö»ý¤Á»þ´Ö¤ÎÄ¹¤¤ÂÐ¶É¤Ç»þ´Ö¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ÀºÅÙ¤Î¾´ý¤¬»Ø¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀµÄ¾¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ý²¦Àï¤Ç¤Ï¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂè1¶É¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ½ªÈ×Àï¤Þ¤ÇÆñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ê¾´ý¤ò»Ø¤»¤ë¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ£°æ´ý²¦¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï·ãÎå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¡£¡ÖÁïÂÀ¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¡Ö²¶¤ÎÁïÂÀÁ´ÎÏ±þ±ç¤ä¤Ç¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¸µµ¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÁïÂÀ ¤«¤Ä¤É¡¼¤ó¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
