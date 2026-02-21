¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¯¤ë¤Þ¡×¤òÁª¤ÖMEGUMI¤Ï¡È¥¹¥¥ÞÁÀ¤¤¤ÎÅ·ºÍ¡È¡¡½÷Í¥¡¢ÈþÍÆ²È¡¢±ÇÁüP¡Ä¥°¥é¥É¥ë¤«¤é¤Î¸ª½ñ¤ºÆ¹½ÃÛ¤¬¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë
¡ÔMEGUMI¤ä¾®ÃÓ±É»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Æ¬¤è¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¤ÆºÍÇ½¤¢¤Ã¤Æ¶¯¤¤½÷À¤¿¤Á¡¢¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¤Ê¤¼¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Õ
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤³¤ì¤¬¤¯¤ë¤ÞÍî¤È¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö¤¿¤ï¤ï¡×¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ªÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ëÃ«´Ö¤äÈ©¸«¤»¥É¥ì¥¹¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤ªÊõ¼Ì¿¿¤â
¡¡2·î18Æü¡¢¤³¤ó¤ÊX¤ÎÅê¹Æ¤¬660Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ¡¤½Ð¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¥°¥é¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡¢»Ê²ñ¤â¤³¤Ê¤¹¡ÖÂçÊª½÷Í¥¡×¾®ÃÓ±É»Ò¡Ê45¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢MEGUMI¡Ê44¡Ë¤Ï¤¤¤Þ¤äNetflix¤ÈÊ£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÆÈÀê·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡ÖÉÒÏÓ±ÇÁü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡×¡¢60ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈþÍÆËÜ¤òÃø½ñ¤Ë»ý¤Ä¡ÖÂçÊªÈþÍÆ²È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ª½ñ¤¤¬¤¢¤ë¡£¥°¥é¥É¥ë»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿Åê¹Æ¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢·Ý¿Í¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê31¡Ë¤È¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¡£
¡ÔºÍÇ½°î¤ì¤ë2¿Í¡¢°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤½¤¦¡Õ¡ÔÀ¼½Ð¤¿¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¤À¡Á¡Õ¡ÔMEGUMI¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤¿¤ó¤ä¤Ê ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡Õ¡Ô²ñÏÃ¤Î¥é¥ê¡¼¤¬Áá¤½¤¦¤À¤·¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¡Õ¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¶Ã¤¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¥¹¥¥ÞÁÀ¤¤
¡ÖMEGUMI¤Ï¡È¥¹¥¥ÞÁÀ¤¤¡É¤¬È´·²¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡£Î¥º§¸å½é¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ªÁê¼ê¤¬¡¢¤¯¤ë¤Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â100ÅÀ¡£¤¯¤ë¤Þ¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¥¤¥±¤Æ¤ë¿Í¡£·ÄØæÂç³ØÃæÂà¤ÇÆ¬¤â¤¤¤¤¤·¡¢¼ã¤¯¤ÆºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÆ±¤¸Ç¯²¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀµÅýÇÉ¥¤¥±¥á¥ó¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢À¤´Ö¤ÎÀ¼¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×
¡¡¤È¡¢É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ï·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊõÀô·°»á¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð2005Ç¯¤Î±Ç²è¡ØÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡Ù¤Ç»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤¬±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤ò¡¢2024Ç¯¤Î¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤ÏMEGUMI¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤ÎÁê¼êÌò¤Ï¡¢18ºÐ²¼¤ÎTravis Japan¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26¡Ë¡£Ç¯²¼¥¤¥±¥á¥ó¤È¤Î¾ð°¦¤ËÅ®¤ì¤ë±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¸½¼Â¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Êý¸þÀ¤ÎÁê¼ê¤Ç¤Ê¤¯·Ý¿Í¤òÁª¤Ö¥»¥ó¥¹¤¬¡È¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Ê¡É¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÊõÀô¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡À¤´Ö¤«¤é¡Ô°Õ³°¡Õ¡Ô¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤â¡Ö¥¹¥¥ÞÁÀ¤¤¡×¤Î¤¦¤Þ¤µ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½÷Í¥¤ÏÇÐÍ¥¤è¤ê·Ý¿Í¤òÁª¤Ö¤È¡È´Ë¾×ºà¡É¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤â¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤ÏTBS¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÈÌîÅÄ½¨¼ù¤Î´Ö¤Ë¡¢·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ëÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ò¶´¤ó¤À¤³¤È¤Ç½÷¤ò¤¢¤²¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£°ã¤¦À¤³¦¤Î¿ÍÌ®¤¬¹¤¬¤ë¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤â¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È´¶¤È¤¤¤¦¤«¡È¤ª¤â¤·¤ì¡¼½÷¡É´¶¤¬½Ð¤¿¡£MEGUMI¤¬¸µÉ×¤ÎDragon Ash¡¦¹ßÃ«·ú»Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó·Ï¤ÎÁê¼ê¤ò¤Þ¤¿Êá¤Þ¤¨¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï¡È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¹¥¤½÷À¡É¤Î·¿¤Ë¤Ï¤á¤é¤ì¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿Èà½÷¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¥ä¥ó¥¡¼ÃËÀ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯·Ý¿Í¤È¤ÎÇ®°¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤À¤±¤É±ü¿¼¤¤¥¤¥±¤Æ¤ë40Âå½÷À¡É¤¬´°À®¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
·ÝÌ¾¡ÖMEGUMI¡×
¡¡MEGUMI¤Ï1999Ç¯¤Ë¡¢ÌîÅÄµÁ¼£¼ÒÄ¹Î¨¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥¥ã¥Ö¡×¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¡È¥¹¥¥ÞÁÀ¤¤¡É¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤é±®¤¨¤ë¥Õ¥·¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢
¡ÖMEGUMI¤ÎËÜÌ¾¤Ï»³Ìî¿Î¡Ê¤á¤°¤ß¡Ë¡£Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¤¬ÌîÅÄ¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢ËÙ¹¾¤·¤Î¤Ö¡¢ºÙÀî¤Õ¤ß¤¨¡¢»³ÅÄ¤Þ¤ê¤ä¡¢¿÷·Á¤¢¤¤³¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡È´Á»ú¡Ü¤Ò¤é¤¬¤Ê¡É¤È¤¤¤¦·ÝÌ¾¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯»öÌ³½ê¤Î´ûÄêÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤«¤ÄËÙ¹¾°Ê³°¤Ï¤ß¤ÊËÜÌ¾¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£MEGUMI¤â¤½¤ì¤ËÊï¤¦¤Ê¤é¡¢·ÝÌ¾¤Ï¡Ø»³Ìî¤á¤°¤ß¡Ù¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¥í¡¼¥Þ»ú¤Î¡ÖMEGUMI¡×¡£ÀµÅýÇÉ¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï²Î¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¯²Î¼ê»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åö»þ¡¢¥í¡¼¥Þ»úÉ½µ¤Î¥°¥é¥É¥ë¤ÏÁêÅöÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤éYOU¡¢hitomi¤é¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÌîÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢MEGUMI¤Î¡È¾Íè¡É¤òµ¤¸¯¤¤¡¢¤¤¤º¤ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆ»¤Ë¤â¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿Ì¾Á°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï1997Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¡Ö¾®ÃÓ±É»Ò¡×¤â¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥¥ã¥Ö¤ËÄÁ¤·¤¤¡È´Á»ú¤À¤±¥Í¡¼¥à¡É¤À¤¬¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¡¢ÌîÅÄ¼ÒÄ¹¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡È¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡É¤¬¥¦¥ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Û¼Á¤ÊÂ¸ºß¡£¾®ÃÓ±É»Ò¤ÏÅö»þ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡ÈÌþ¤ä¤··Ï¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È°Ò°µ·Ï¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ë´éÎ©¤Á¡£MEGUMI¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¸°Õµ¤¤½¤¦¤Ç¾åÉÊ¤È¤â¸À¤¤Æñ¤¤´éÎ©¤Á¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿§µ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´Á»ú¤À¤±¤Î¶¯¤¤·ÝÌ¾¤â¡¢¥í¡¼¥Þ»ú¤Î·ÝÌ¾¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤É¤Á¤é¤â»öÌ³½êÆâ¤Î¡Ö²¦Æ»¡×¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤±¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤æ¤¨º£¤Ç¤âÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤ÈÊõÀô¤µ¤ó¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö´Á»ú¡Ü¤Ò¤é¤¬¤Ê¡×ÁÈ¤È°ã¤¦Æ»
¡¡¤½¤Î·ÝÇ½À¸³è¤ÎÊâ¤ß¤â¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÌÌ¡¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£´Á»ú¡Ü¤Ò¤é¤¬¤Ê·ÝÌ¾¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤Û¤É¤è¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡È¤¤¤¤Áê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¡¢·ëº§¤·¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢
¡Ö¥È¡¼¥¯ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¾®ÃÓ¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¿¥ì¥ó¥È¤äMC¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â±éµ»¤ËÉý¤È½Å¸ü´¶¤¬½Ð¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤¿¡£Ì¾Á°¤Î°õ¾Ý¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¹üÂÀ¤ÊÌò¤â¤³¤Ê¤»¤ë¡£°ìÊý¤ÎMEGUMI¤Ï¡¢¾®ÃÓ¤è¤ê¾¯¤·¸å¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡È¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¾®ÃÓ±É»Ò¡É¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤ï¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡2007Ç¯¤Ë¾®ÃÓ¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦ºäÅÄÏË¤È¡¢2008Ç¯¤ËMEGUMI¤¬¹ßÃ«¤È¤½¤ì¤¾¤ì·ëº§¤¹¤ë¤È¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ°ã¤¦Áü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖMEGUMI¤¬¼ø¤«¤êº§¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¾®ÃÓ¤Ï»Ò¤É¤â¤òºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É×¤Î¼Ú¶âÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤è¤¤¤è½÷Í¥¶È¤ËÇ®¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤ÎMEGUMI¤ÎÎ¥º§¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡MEGUMI¤ÏÎ¥º§¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸ª½ñ¤¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£ÈþÍÆ²È¡¢±ÇÁüÀ©ºî¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢¤É¤ì¤â¡Ö¥¹¥¥ÞÁÀ¤¤¡×¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÈÃ¯¤«¤ÎºÊ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈMEGUMI¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢½Ð¿È¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤â¡¢¤¤¤Þ¤ä¼«Ê¬¤Î¡È¿¶¤êÉý¡É¤È¤·¤ÆÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡X¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤¼¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â¡¢Åú¤¨¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊõÀô¤µ¤ó¡£
¡ÖMEGUMI¤â¾®ÃÓ¤âºÇ½é¤«¤é¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÄÌ²áÅÀ¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ë°Â½»¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ÝÇ½³¦¤Î¶È¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢¸½¾ì¤òÀ¸¤»Ä¤ê¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
