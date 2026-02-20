加藤あい　20年ぶりドコモCM、変わらぬ清廉イメージにファン驚嘆、“元祖CMアイドル”との明暗

女優の加藤あいが約20年ぶりにNTTドコモのCMに出演し話題を集めている。

「CMは当時の制作陣が手がけるもの。docomoのオフィシャルYouTubeチャンネルではCMのメイキング映像も公開され、加藤さんがスタッフと久々の再会を果たす場面も見られました。加藤さんが語るところによれば、ドコモのCMには15〜6歳で出演し、そこから8年ほど仕事を続けました。“すごく思い入れのある存在”だったそう。久々のCMオファーには驚きが隠せず“涙が滲んできた”とも明かしました」（スポーツ紙記者）

加藤にとってドコモのCM出演は、“青春の思い出”だったのは間違いなさそうだ。

X上では、加藤とならびドコモのCMに出演していたあの女優の名前を並べた声も聞かれる。

《ドコモのCMで広末涼子はあまり興味が湧かなかったが、加藤あいは凄い美少女だと思ったなぁ》

《docomoのCM、自分は広末さんより加藤さん派でした》

広末は1996年にドコモのポケベルのCMに出演し、大きな話題を集めたと語るのは芸能プロ関係者だ。

「当時、広末さんは美少女アイドルとして一部で注目を集めていたものの、全国的な知名度はまだまだ低い状態でした。CMで“広末涼子、ポケベルはじめる”のナレーションとともに紹介されたことで、顔と名前が一致するようになります。そこからの大ブレークは言わずもがなです」

国民的美少女アイドルとして高い人気を誇った広末だが、現在は“お騒がせ女優”となってしまった。

「広末さんは1999年4月に早稲田大学に入学しますが、芸能生活が多忙なためかほとんど登校せず、2001年には出演した『WASABI』の会見中に号泣するなどメンタル面が不安定な様子も見せるようになりました。

最近でも2023年6月に人気シェフの鳥羽周作氏とのW不倫が『週刊文春』に報じられ、夫だったキャンドル・ジュン氏との離婚に至ります。2025年4月には静岡県の新東名高速道路で大型トレーラーに追突する事故を起こしています」（同前）

波乱万丈の広末に対し、加藤は当時と変わらぬ清廉なイメージをキープし続けている。

「加藤さんは2013年に一般人男性と結婚。これまでに3子をもうけています。今回のCMは“家族割”などを紹介するものですが、インタビュー動画でも家族にまつわる話を披露していました。ドコモのCM出演で名を上げた2人ですが、その後にたどった道はまさに対照的ですね。加藤さんに比べ、圧倒的な差がついてしまいました」（同前）

やはり広末のCM復帰は難しく、加藤にオファーが向けられるのは必然だったかもしれない。