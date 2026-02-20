この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「3月4日まで」がリミット！ドコモの端末購入プログラム変更で損をしないための重要知識

YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が「【改悪】ドコモ・ahamoの2年返却で利用料発生！旧条件で買うなら3/4までに急げ！【いつでもカエドキプログラム】」と題した動画を公開した。ドコモが発表した端末購入プログラムの条件変更について解説し、特定のユーザーにとっては実質的な値上げとなる「2万2000円のコスト増」について警鐘を鳴らしている。



動画では、2025年3月5日から開始される「いつでもカエドキプログラム」の新ルールについて詳細に分析されている。最大の変更点は、端末を返却する際に「プログラム利用料」として2万2000円の支払いが発生するようになることだ。ただし、これには救済措置があり、新たに「ドコモで買替えおトク割」が導入される。これは、次回もドコモで対象機種を購入し、旧端末を返却する場合に限り、前述の利用料2万2000円が免除されるという仕組みである。



出演者のドックんはこの変更について、「これからもドコモで機種を買い続ける人には、今回の話は関係なし」と断言する一方で、「それ以外の人にとっては、改悪以外の何物でもない」と指摘する。つまり、2年後に端末だけを返却して他社へ乗り換えるユーザーや、機種変更をせずに返却のみを行うユーザーにとっては、これまで不要だったコストが重くのしかかることになる。動画内では、auやソフトバンクも同様の仕組みをすでに導入していることにも触れ、携帯業界全体が端末返却時の課金による「囲い込み」へシフトしている現状を解説した。



ドコモラボチャンネルは、現行のiPhone 17シリーズなどを例に挙げ、利用料が発生しない現在の条件で購入できるのは「3月4日まで」であると強調している。ドックんは「購入を考えている人はタイミングも含めて早めに判断したほうがいい」と述べ、改正前の駆け込み需要による在庫不足の可能性も含めて注意を促して動画を締めくくった。