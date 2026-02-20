LIVE STAGE『ぼっち・ざ・ろっく!』2026 RE:bootが2026年2月23日まで新宿・THEATER MILANO-Zaにて上演中！ 舞台公演とライブイベント公演の2パターンで上演され、ライブ配信も実施。

本作は、はまじあき先生作「ぼっち・ざ・ろっく!」(芳文社/「まんがタイムきらら MAX」連載中)とアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」を原作とした舞台。2023年に初演、2024年に再演と続編が上演され、2025年には舞台版キャストによるライブイベントが開催されました。

今回は、過去に上演された2作の舞台版のストーリーを1本の作品に再構築した「リブート版」。さらに、舞台とは別公演としてLIVEだけが行われる「ライブイベント」公演も設定されています。

アニメ1期の内容を駆け抜けられるとともに、バンドの生演奏と生歌唱が体感できる本作。本番と同じ熱量の芝居と演奏で、劇場がライブハウスと化します！

人の目を見て話せない、極度の陰キャである高校1年生の後藤ひとり(演・守乃まも)。人気者になるためにギターを始めたものの、学校の軽音部に入ったり誰かと演奏をしたりをするでもなく「ギターヒーロー」としてネットにギターの演奏動画をアップロードする日々を送っていた。そんなある日、偶然出会った伊地知虹夏(演・大竹美希)にバンドのサポートギターを頼まれ、そのまま”結束バンド”のメンバーに入ることになってしまう。

また、結束バンドのベース・山田リョウ(演・小山内花凜)の命名により「ぼっち」と呼ばれることになった。ひとりは、ギターボーカルに喜多郁代(演・大森未来衣)を新たに加えた結束バンドのギタリストとして、さまざまなライブイベントを体験したりメンバーとの触れ合いを通して成長していく。

リブート版の今作は、過去2本の舞台を1本に再構築した脚本(脚本・演出/山崎彬)で描かれます。原作で描かれている大事なことや大筋のストーリーはそのままに、舞台過去作2本を大胆にブラッシュアップ。

驚きの新シーンも加わり、作品と登場人物の背景により彩りと深みを与えています。特に2幕冒頭の部分は見逃せないので、休憩中に離席することがあれば早めに席に戻るのがおすすめ。

時間の都合で割愛されたシーンも、他のシーンでエッセンスを感じ取れるようになっていたり、登場人物のモノローグや、ひとりのイマジナリーフレンド・ぼっち〜ずによる説明などで補完されているものも多いので、ストーリーにねじれや空白は感じられません。テンポよく、しかし大事なシーンはじっくり丁寧に描かれた一本となっています。

今回の公演は、1幕と2幕を通して1本の作品として観ることに意味がある…と、開幕早々そして観劇が終わったその時に気づくことになること間違いなし！

そして、本作の最大の見どころは舞台キャストの生演奏と生歌唱。劇場であるTHEATER MILANO-Zaの音響スペックをフル活用した迫力のサウンドには、まさに音の圧を全身で感じられるLIVE体験ができます。山田リョウ風に言うなれば「音を浴びろ、音を」！

ドラムの音圧と腹に響くベースのリズム、キレのあるギターの音色、心地よくも胸に迫る歌声で構成される舞台版結束バンドの演奏は、劇場で体感してこそ。結束バンドの、初ライブでの焦りと戸惑いから勢いある演奏へのシフトチェンジの瞬間には鳥肌が立つ思いがするのではないでしょうか。

また、SICK HACKが新宿を拠点としていることから「地元感」も同時に感じられます。「まだまだいけるか新宿!」との廣井きくり(演・月川 玲)の呼びかけに煽られるまま応えれば、ライブハウス「FOLT」の観客気分も同時に味わえます。

さらに新たな魅力と言えば、1曲を生演奏でフルで聴けるのも貴重な機会！ 結束バンドの各曲や、SICK HACKの「ワタシダケユウレイ」。特にSICK HACKにおいては”新たな魅力”を多く見つけられる演奏をしてくれます。

アニメ版のきくりとは良い意味で違う、よりドスの効いた荒々しいがなり歌唱と超絶技巧ベースを同時に披露する月川さん。変則リズムを寸分の狂いもなく叩き、ベースに負けることなく主張をするドラムの未結奈さん。舞台上を楽しそうに動き回り、レーザーのように効果的に刺さる音を奏でるイライザ役の斉藤瑞季さん。舞台版によって、SICK HACKの新たな魅力を見つけてよりファンになった人は多そうです。

バンドの音を浴びに、そして”人が演じる”舞台ならではの生の空気をぜひLIVE STAGEで感じてください！

LIVE STAGE『ぼっち・ざ・ろっく!』2026 RE:bootは新宿・THEATER MILANO-Zaにて2026年2月23日まで上演中！ ライブ配信＆ディレイ配信実施！

Blu-ray＆DVDが2026年8月26日(水)発売決定！

ライブ配信＆ディレイ配信

特典映像がたっぷり付属された【＜特典映像付き＞5公演フルセット】のお得なセット販売も！

対象公演

＜舞台＞2026年2月7日（土）12:30公演

＜舞台＞2026年2月7日（土）18:00公演

＜ライブイベント＞2026年2月13日（金）19:00公演

＜舞台＞2026年2月23日（月・祝）12:00公演

＜ライブイベント＞2026年2月23日（月・祝）18:00公演

販売価格

・ライブ配信：【初日限定】没入‘‘ろっく”チケット2026：690円（税込）

・ライブ配信（見逃し配信付き）：各4,000円（税込）

・ライブ配信（見逃し配信付き）〈2/23(月・祝)12:00公演＋2/23(月・祝)18:00公演〉セット：7,500円(税込)

・ディレイ配信：各4,000円（税込）

・ディレイ配信〈2/23(月・祝)12:00公演＋2/23(月・祝)18:00公演〉セット：7,500円(税込)

《特典映像付き》5公演フルセット

価格：14,000円

視聴可能期間が3週間に！

2/23(月・祝)12:00公演＋2/23(月・祝)18:00公演の全景映像付き！

さらに！舞台ぼっちZeppライブBD/DVDリリースイベント再編集アングル版＋メイキング＆バックステージ特別映像も付属！

全景映像2種含む各種特典映像は後日配信となります。

特典映像視聴期間：3/5（木）〜3/26（木）

販売ページ

「ローチケ LIVE STREAMING：https://l-tike.zaiko.io/e/bocchi-rocks-stage2026

公演概要

【公演タイトル】LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく!」2026 RE:boot

【原 作】

はまじあき「ぼっち・ざ・ろっく!」(芳文社「まんがタイムきらら MAX」連載中)/

アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」

【脚本・演出】 山崎 彬

【CAST】

後藤ひとり:守乃まも

伊地知虹夏:大竹美希

山田リョウ:小山内花凜

喜多郁代:大森未来衣

伊地知星歌:山崎里彩

PAさん:堀 春菜

廣井きくり:月川 玲

岩下志麻:未結奈

ギタ男:ピーターピータ―

ファン1号:森本さくら

ファン2号:中橋沙里乃

後藤直樹/吉田銀次郎:野田裕貴(梅棒)

後藤美智代/清水イライザ:斉藤瑞季

後藤ふたり:津久井有咲/天野叶愛(W キャスト)

【スタッ フ】

美術:竹邊奈津子

照明:勝本英志(Lighting Lab)

音響:中島 聡(ALMIGHTY)

映像:森 すみれ

振付・ステージング:浅野康之

衣裳:木村春子(花桃ワードローブ)/佐藤憲也

ヘアメイク:糸川智文(STRINGS)

音楽監督:楠瀬拓哉(OVERCOME MUSIC)

音楽コーディネート:Kuboty

ローディーテクニシャン:チームアクティブ

小道具:羽鳥健一

演出助手:藤嶋 恵

舞台監督:仲里 良

宣伝美術:エリイクエ

宣伝写真:金山フヒト(Xallarap)

制作進行:吉井敏久(Lol)

渡辺詩織(Lol)

主催:アニプレックス

■公式サイト https://bocchi.rocks/stage

■公式 X @BTR_stage

（C）はまじあき/芳文社・アニプレックス

（C）LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく!」製作委員会