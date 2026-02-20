採点の物議よそに…村瀬心椛がSNSで金メダルの深田茉莉を祝福「まりの滑りは完璧でパーフェクトなラン」【冬季五輪】
女子スロープスタイル金メダルの深田茉莉(左)と銅メダルの村瀬心椛(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛が、現地時間2月19日に自身のインスタグラムを更新。金メダルの深田茉莉を祝福した。
村瀬は深田と笑い、肩を組み、抱き合う写真などを掲載。文面では「決まった瞬間は悔しい気持ちでいっぱいだったけど」と前置きしながら、「こうやって時間が経てば経つほど、まりの滑りは完璧でパーフェクトなランで本番で決めてくる所が本当にカッコよかった」と称えた。
選手村でのエピソードも披露。「『スロープスタイルは絶対一緒にメダル獲るよ、うちらなら絶対出来るからね』ってハグしながら感極まって話してたの覚えてます」と明かし、「まりと一緒に戦えて嬉しかったしこれからも一緒に夢に向かって頑張っていきましょ！」と呼びかけた。
さらには「まり最高だよ！いつもありがとう。まりのおかげで強くなれてると思うし、メダルも獲得出来た。本当にありがとう。本当におめでとう」と言葉を紡いだ。
今大会の女子スロープスタイルは、採点が物議を醸し、元選手やメディアによって「最悪のジャッジ」「不可解」「理不尽」「一貫性を欠いていた」などと論じられた。しかし、外野の喧騒をよそに、ビッグエアの女王は、潔いスポーツマンシップを見せた。
村瀬はファンに向けて「皆さん私達の競技スノーボードをテレビで応援して下さってありがとうございました」と感謝。「次の壁を乗り越える為の通過点と思っています！これからも頑張ります！なにより沢山の方に観て頂けた事が1番嬉しいです」と結んだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]