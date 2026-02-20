ディズニーストアから、3月2日の「ミニーマウスの日」に合わせ、”アイドル姿のミニー”をコンセプトにした、とびきりキュートな新コレクション「MINNIE DAY 2026」が登場。

「ミニーマウス」を全力で応援する「ミッキーマウス」もデザインされたファッションアイテムや推し活グッズなどがラインナップされます☆

ディズニーストア「ミニーマウス」コレクション「MINNIE DAY 2026」

掲載グッズ名・価格：

・ステッカー 700円(税込)

・ぬいぐるみキーチェーン 2,800円(税込)

・Tシャツ 4,400円(税込)

・トートバッグ 5,300円(税込)

・カードホルダー 1,500円(税込)

・シークレットペンライトキーチェーン 各1,100円(税込)

スケジュール：

先行発売日：2026年2月24日（火）より順次

先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア

※ディズニー公式オンラインストアではディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で2月23日（月）12:00〜2月24日（火）7:00の先行販売が実施されます

発売日：2026年2月27日（金）

販売店舗：ディズニーストア店舗

3月2日を「ミ（3）ニー（2）」の語呂合わせとおしゃれを楽しむ早春が「ミニーマウス」にぴったりなことから制定された「ミニーマウスの日」

「ミニーマウスの日」を記念した新コレクション「MINNIE DAY 2026」がディズニーストアに登場します。

2026年のコンセプトは”アイドル姿のミニー”。

ピンクのドット柄ドレスと大きなリボンを身につけ、アイドルのように愛らしい「ミニーマウス」の描き起こしアートが使用されます。

瞳にきらめくハートや、愛嬌たっぷりなポーズなど、細部までこだわったデザインにも注目です。

コレクションには、ピンクとミントのリボンモチーフをアクセントにした、キュートなグッズを展開。

ぬいぐるみキーチェーンには「ミニーマウス」に加え、「ミニーマウス」を全力で応援する「ミッキーマウス」も登場します。

はっぴ姿でハート形のペンライトを振る姿にキュンとするディズニーグッズです。

そのほか、Tシャツやトートバッグなどのファッションアイテムをはじめ、ポーチやミラーといった雑貨を展開。

ステッカーはコンサートチケットをイメージした遊び心のあるデザインです。

さらに、うちわケースやペンライトケース、カードホルダーなど、推し活シーンを盛り上げるアイテムまで幅広くラインナップ。

シークレットコレクションからは、ペンライトキーチェーンやミニうちわが登場します☆

ミッキー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン MINNIE DAY 2026

価格：2,800円 (税込)

サイズ：全長 約24.5cm

キャラクター 約高さ19×幅13.5×奥行き7cm

カラビナ 約縦2.8×横3×厚み0.3cm

みんなのアイドル「ミニーマウス」を応援する「ミッキーマウス」のぬいぐるみキーホルダー。

全身で応援する「ミッキーマウス」の姿から、「ミニーマウス」を大好きな気持ちがあふれ出てくるようです！

“推し”のミニーのイニシャル”M”を大きくプリントしたトップスに、ハートマークを散りばめたピンク色のはっぴを組み合わせた本気モードの応援スタイルで展開されます。

ミニー ハンドミラー・手鏡 ウォーターイン MINNIE DAY 2026

価格：1,100円 (税込)

サイズ：約縦7.5×横7.2×厚み1.5cm

フリルがいっぱいのピンク色ドレスを着た「ミニーマウス」をデザインしたきらめくコンパクトミラー。

中に閉じ込められたピンク色のフレークや細かなラメはキラキラ輝きながら動いて、まるでステージ上のミニーを照らすライトのよう。

ミラーはおでかけ先でのメイク直しや身だしなみチェックで活躍してくれる、等倍と拡大の2面仕様です。

ミニー うちわケース チャーム付き MINNIE DAY 2026

価格：3,000円 (税込)

サイズ：うちわケース 約縦30×横31×厚み1cm／ループ 約長さ2.5cm

チャーム：リボン約縦3.7×横8.5×厚み0.4cm／チェーン 約長さ11cm

ハートがステッチされたキルト生地に、フリルがいっぱいのピンク色ドレスを着た「ミニーマウス」が刺しゅうされたうちわケース。

瞳の中にもハートマークがある、とってもキュートな「ミニーマウス」デザイン。

「ミニーマウス」の上に書かれたネームロゴも刺しゅうで施された、贅沢な仕上がりになっています。

ミニー ポーチ ストラップ付き ペンライトケース MINNIE DAY 2026

価格：3,300円 (税込)

サイズ：約縦30×横15×厚み1.5cm

ショルダー部分 約68〜131cm ※調節可能

ペンライトの収納や携帯にぴったりの縦長ポーチ。

ファスナーのキラキラハート形チャームがアクセントになっています。

付属のストラップは長さ調節可能なほか取り外しもできるので、シーンに合わせて便利に使えるのもポイントです。

アイドル姿の「ミニーマウス」をコンセプトにした、とびきりキュートな新コレクション。

ディズニーストアにて2026年2月24日より順次販売が開始される「ミニーマウス」コレクション「MINNIE DAY 2026」の紹介でした☆

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

