◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックフィギュアスケート女子シングル フリースケーティング(大会14日目/現地19日)

初出場だった17歳の中井亜美選手がフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得。銀メダルだった坂本花織選手とともに、日本女子フィギュアスケート初のダブル表彰台となりました。

中井選手は、「本当にびっくりしていますし、ショート終わった時点では1番で緊張していたんですけれど、いつも通りの自分をしっかり出せた。銅メダルで終わることができてうれしい」と笑顔がはじけました。

最終滑走で重圧のかかる中で冒頭のトリプルアクセルを成功。「思っていた以上に緊張はなく、みんな頑張っているから自分も頑張ろうという気持ちに自然となって、このオリンピックを存分に楽しむぞって気持ちだった」と振り返りました。

一方で得点が出てから数秒ほど無表情だった中井選手。これには、「あの・・・。どこに点数が出るかわからなくて、今何位なんだろうって気持ちで見ていたら名前の横に3位って書いてあって、すごくビックリして現実なのか疑うくらいビックリしました」と明かし、順位がわかると両手で顔を押さえ、大喜びしました。

また、「今回の初めてのオリンピックは楽しめた。夢が叶った気分」と話す中井選手。今季限りで引退を表明している坂本選手との快挙については、「オリンピックでメダルをとって、同じ表彰台に乗れるのは最初で最後だと思うので、とてもうれしい」と語りました。