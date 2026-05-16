中国のテクノロジー企業・宇樹科技（UnitreeRobotics）は12日、世界初の量産型で人が乗れる変形ロボット「GD01」を発表した。トランスフォーマーをほうふつとさせるこのロボットは、直立した状態で腕を振り回したり、レンガの壁を打ち破ったりできるだけでなく、数秒で四足歩行する「鋼鉄の四足獣」に変身することもできる。人が乗り込んで操縦することも可能で、「変形ロボットの操縦士になりたい」という夢をかなえてくれる。GD0