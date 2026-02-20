◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が充実した内容のスケーティングで有終の美を飾った。北京五輪の銅メダルを上回る銀メダルを獲得した。

冒頭の2回転アクセル、3回転フリップに着氷。後半のコンビネーションジャンプは単独になる失敗になったが、華麗なスケーティングで2022〜24年に世界選手権を3連覇した実力を見せた。

演技終了後には大歓声が沸き起こるが、本人は若干の苦笑い。複雑な表情で歓声に手を振って応えたが、中野園子コーチと抱き合うと、自然と涙がこぼれた。147.67点で合計224.90点。銀メダルとなり、再び涙を流して喜んだ。

中野コーチは「頑張りましたが、ちょっと残念」と語りつつ、「これで良かった。これからの人生のうえで。一つ残ってますけど、その分、コーチになったときにまたやっていこうという力を残す意味では、これがいい位置」と銀メダルを称えた。

選手としては通算4つのメダルを獲得。それでも同コーチは「これからどう生きるか。今、いくつメダルを持っているかより、後ろを振り返らず、これからをしっかり生きていってほしい」とエールも送った。次は指導者としての金メダルができた。

坂本は中野コーチの前で見せた涙は申し訳なさの気持ち。「ここで完璧に決めたかったっていう気持ちが強かったので、できなかった分が、やっぱり優勝を逃してしまった点数分だったので、それがもう、すごく苦しくて、涙が出ました」と回想していた。

また、坂本は中野コーチに「あなたは銀になったから、今後あなたが五輪の金メダリストを育てていきなさい」と肩をたたかれた。そのことについて坂本は「いずれ自分自身がコーチとしてこの五輪に戻って、自分もメダルに導いていけるように。教え子を全力でサポートできたら、また五輪にふと現れるかもしれない。この悔しさを次のキャリアの糧にしたい」と、少し笑みを見せながら話していた。