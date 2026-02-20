「ストレンジャー・シングス」OWNDAYSとコラボ、アイウェアコレクションが登場

の人気シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とOWNDAYSがコラボレーションを果たしたアイウェアコレクション「OWNDAYS × Stranger Things」が、OWNDAYSオンラインストアにて先行予約開始となった。2026年2月26日（木）からOWNDAYS国内店舗・オンラインストアにて発売となる。

物語を象徴する"UP SIDE DOWN"（裏側の世界）や"HELLFIRE CLUB"（ヘルファイア・クラブ）をテーマに、作品のノスタルジックで奇妙な雰囲気をデザインやパーツ、生地の細部にまで落とし込んだ全5型を展開。長きにわたる冒険の記憶を刻む、特別なアイウェアコレクションだ。

完結後もなお、世界中のファンを魅了し続けるNetflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」。OWNDAYSは、80年代のノスタルジーと奇妙さが交錯する世界観を、ファンの方々の日常に寄り添うアイウェアとして形にすることで、冒険の記憶をいつまでも身近に感じていただけるよう、今回のコラボレーションを実現しました。

作品のキーとなる"裏側の世界"に加え、シーズンを通して印象的に描かれた"HELLFIRE CLUB"のモチーフを、フレームの随所にデザイン。ファッションアイテムとしてだけでなく、作品への熱い想いを表現できるラインアップとなっています。

HAWKINS model

商品詳細

物語の舞台であるホーキンスの街をモチーフにした、ウェリントン型の調光サングラス。紫外線の量でレンズの色が変化する調光サングラスは、屋内外で大活躍。テンプルの内側には、作品の世界観を表現したパターンを取り入れ、サイドにもワンポイントのロゴをあしらいました。まるでホーキンスの街中にいるような気分になれるフレームです。

品番：ST2001N-5A

フレームカラー：C1 ブラック、C2 ブラウン、C3 ライトグレー

金額： \10,000（税込）

商品URL：

UPSIDE DOWN model

UPSIDE DOWNをモチーフにしたボストン型。ミステリアスでどこか邪悪な世界観を、深みのあるダークな色合いで表現しました。丁番にはデモゴルゴンのパーツをあしらい、テンプルの内側には UPSIDE DOWN の文字が密やかに刻まれており、物語の世界にあなたを引き込むようなフレームです。



品番：ST2002X-5A

フレームカラー：C1 ブラック、C2 ブラウンデミ、C3 グレー

金額： \12,000（税込）

商品URL：

DUNGEONS & DRAGONS model

DUNGEONS & DRAGONS をモチーフにしたブロー型。クラシカルなデザインのフレームに、デミ柄のパターンをリムに施しました。クラブのロゴや髑髏のシンボル、DUNGEONS & DRAGONS でお馴染みのダイスのパーツなどを随所に散りばめた、世界観を余すことなく堪能できるフレームです。



品番：ST2003X-5A

フレームカラー：C1 ブラック、C2 ブラウンデミ、C3 カーキ

金額： \14,000（税込）

商品URL：

HELLFIRE CLUB model

HELLFIRE CLUB をモチーフにした、ボストン型。丸みを帯びたやわらかなシェイプは顔なじみがよく、どんなスタイルにも合わせやすい万能なデザイン。クラブを象徴とする燃え盛る炎のパターンをテンプルの内側と丁番に施し、内に秘めた炎のデザインが、あなたの冒険心を刺激するフレームです。



品番：ST1001X-5A

フレームカラー：C1 ブラウン、C2 マットブラウン、C3 マットガン

金額： \12,000（税込）

商品URL：

DEMOGORGON model

デモゴルゴンをモチーフにした、ボストンタイプの2WAYフレーム。付属のSNAP LENSを重ねると、サングラスへと姿を変えます。テンプルには、獲物を狙うデモゴルゴンを配し、インパクトのあるデザインに仕上げました。SNAP LENSのフロントにも、特徴的なパーツをあしらい、裏側の世界の不気味な雰囲気と、物語の臨場感を感じさせるフレームです。



品番：ST1002X-5A

フレームカラー：C1 ダークグレー、C2 ブラウン

金額： \16,000（税込）

商品URL：

OWNDAYS × Stranger Things 限定のアイウェアケースとクロス

当コレクションをご購入いただいた方には、重厚感のあるシグネチャーカラーを取り入れたレザー質感の限定オリジナルメガネケースと、「UPSIDE DOWN」の世界を切り取ったデザインのメガネクロスが付属します。

フリースポーチ

OWNDAYS × Stranger Things 限定グッズ

80年代のポップカルチャーに着想を得た、レトロなフリースポーチ。外側のアイコニックなロゴとは対照的に、内側には裏側の世界の不気味でミステリアスな世界観を表現しました。



品番：ST-Pouch-5A

金額： \2,000（税込）

商品URL：

ビンテージTシャツ風メガネクロス

ビンテージTシャツ風に仕上げたメガネクロス。それぞれ作品の象徴的なロゴやシーンをデザインに落とし込み、ぬいぐるみなどに実際に着せて楽しむこともできます。



品番：ST-CLOTH-6S

デザイン：C1 HELLFIRE CLUB、C2 HAWKINS HEROES、C3 STRANGER THINGS、C4 MIND FLAYER

金額： \880（税込）

商品URL：

オンラインストア限定先行予約

本日2月19日（木）～2月26日（木）09:59までの期間、OWNDAYSオンラインストア限定で先行予約を実施いたします。

先行予約期間中にコラボフレームを2本以上同時にまとめてご注文いただくと、合計金額から10％OFFでお求めいただけます。

OWNDAYS × Stranger Things 特設ページ：



Stranger Thingsとのコレクション発売を記念した、X プレゼントキャンペーン

Stranger Thingsとのコレクション発売を記念して『OWNDAYS × Stranger Things』Xプレゼントキャンペーンを開催。OWNDAYS公式Xアカウントをフォローのうえ、対象のキャンペーン投稿をリポストすると応募完了。引用リポストで作中の好きなシーンについて投稿いただくと、当選確率がアップ。



キャンペーン詳細・応募規約：



商品概要

商品名：OWNDAYS × Stranger Things

発売日：2026年2月26日（木）10:00～

展開型数：全5型 14SKU

特設ページ：

販売店舗：OWNDAYS国内店舗（アウトレット店除く）、オンラインストア