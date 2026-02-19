2月18日に国会で首班指名選挙がおこなわれ、高市早苗氏が第105代内閣総理大臣に就任した。衆院本会議の首班指名選挙では投票総数464票の内、過半数は233票となる。結果は高市首相が354票を獲得し圧倒的な勝利を飾った。

【写真】「見なきゃよかった」の声続出、石破茂夫人の大学生ブランドのワンピース姿

ちなみに中道改革連合の小川淳也代表は50票、国民民主党の玉木雄一郎代表が28票、参政党の神谷宗幣代表は15票を獲得している。

参議院では過半数に届かず

「衆議院は先の解散総選挙で自民党が圧勝しているため、この結果は予想できました。しかし、参議院ではそうはいきません。参議院は投票総数246票、過半数は124票です。首班指名選挙の結果、高市首相は123票。そして小川氏が58票で玉木氏が25票、神谷氏が15票となり、高市氏の得票数が過半数にわずか1票足りませんでした」（中央紙政治部記者）

過半数に満たない場合は、上位2名による決選投票となる。高市氏と小川氏での決戦投票では高市氏125票、小川氏65票で、高市氏が参議院でも首相に選任されたのだが――。

問題は、無効票が48票あったことだ。これには、

《決選投票で無効票って、ルール無視しすぎじゃない？》

《ありえない。無効票なんて決選投票の意味ないじゃん》

《無効票入れた48人の議員何考えてんの？有権者のことバカにしすぎだろ》

などと、SNSがざわつく事態に。

またざわついているのは有権者だけではない。日本保守党の代表を務める百田尚樹氏は自身のXで《決戦投票では高市氏と小川氏のどちらかの名前を書くというルールだった。私と北村晴男さんは高市氏の名前を書いた》と明かし、《驚いたのは無効票（白紙投票ではない）が何十票もあったことだ。それって2人以外の名前を書いたということ？おかしいやろ！》と激しくツッコんでいる。

何はともあれ、18日より発足した第2次高市内閣。高市首相は同日開かれた会見で「本日より『高市内閣2.0』の始動です」と宣言し、憲法改正や積極財政、安全保障などについての意気込みを語った。

石破茂前首相の発言へのお返し

「しかしここでも、世間がざわつく瞬間がありました。高市首相は会見の中で“私が大きな権力、『白紙委任状』を得たと言う方もおられます。そのようなつもりは、全くございません”と明言したのですが、実はこれが石破茂前首相の発言へのお返しだと言われているのです」（前出・中央紙政治部記者）

石破前首相の発言とは、衆院選で自民党が圧勝した後のインタビューで「信任は白紙委任とは違う」「何をしてもいいという話にはならない」とコメントした件のこと。この時は《早速後ろから撃ってきた》などと騒がれたが、今回の高市首相の“仕返し”を受けてネット上では

《石破さんへの盛大な皮肉返しだな》

《高市さんと石破さん、めっちゃバチバチで笑える》

《石破さんしっかりやり返されてるやん》

《白紙委任状を得たと言う方……石破さんをちゃっかり牽制してるのすごい》

といった声があがっている。

党内外から期待だけでなく、批判や圧力など様々なものがかけられている「高市内閣2.0」。本当の本番はこれからだ。