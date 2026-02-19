エイジス <4659> [東証Ｓ] が2月19日大引け後(17:30)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来95円としていた26年3月期の期末一括配当を見送る方針とした。



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を実施することにより当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。詳細については、本日別途公表いたしました当社意見表明プレスリリースをご参照ください。当社は、株主の皆様に対する利益還元を行うことを経営の最重要課題の一つとして位置づけており、さらなる経営基盤の強化および積極的な事業展開のための内部留保を図りつつ、配当性向等も勘案しながら安定的な配当の維持に努めることを基本方針としておりましたが、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2026年３月期の期末配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されていることを踏まえ、当社としても、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2026年３月31日を基準日とする2026年３月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。

