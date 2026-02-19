『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が2月13日に放送され、就寝中に無意識に下着を脱いでしまう大学生が、その事実を友人たちに証明する様子が描かれた。

【映像】パンツを脱ぐ瞬間（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「朝起きると必ずパンツを脱いでいる！？」は、兵庫県の大学生（20）から寄せられた次のような依頼だ。

『僕は寝ると必ずパンツを脱ぎます。1週間のうち7日は脱ぎます。ズボンとパンツを履いて布団に入るのですが、なぜか朝起きるとズボンとパンツの両方を脱いだ状態になっています。記憶は全くなく、暑い日も寒い日も関係なく、夢の中で脱いでいる感覚もありません。誰かが脱がせているという可能性はなく、無意識の行動だとは思うのですが、なぜそこまで完璧に脱いでしまうのか自分でも不思議でなりません。先日、この話を大学のダンスサークルの仲間に話したのですが、みんな信じてくれないのです。「嘘つくな」「大げさすぎる」「毎日なんてありえない」と全否定。悔しいです。僕がパンツを脱ぐということをみんなの前で証明させてください』

この依頼を受け、エース探偵が調査を開始した。依頼者は、ダンスサークルの友人たちから「嘘しかつかない」「（ボクシング経験があると言っていたが）いざ試合が始まったらボコボコだった」と、日常的に話を盛る“オオカミ少年”扱いを受けていた。友人たちは「何回も一緒に旅行に行ってるけど見たことがない」と真っ向から否定。そこで、依頼者の身の潔白を証明するため、ホテルでのモニタリング検証を行うことになった。

検証にあたり、過酷なペナルティが設けられた。もし朝までにパンツを脱がなければ「嘘つき」として依頼者が坊主に、逆に脱げば、疑っていた友人たち全員が謝罪として坊主になるというものだ。友人たちは成人式を3日後に控えているにもかかわらず、絶対の自信を持ってこの賭けに乗った。

東大阪市のホテルの大宴会場で友人たちがモニターを見守る中、別室で依頼者が就寝。最初は動きがなかったが、時間が経つにつれて股間をかきむしるなど怪しい動きを見せ始める。そしてついに、布団の中でモゾモゾと動き出し、ズボンとパンツを一気に脱ぎ捨てた。カメラは見事にその瞬間を捉え、依頼者は全裸となって身の潔白を証明した。

翌朝、目覚めた依頼者は自身の“成果”を確認して歓喜した。一方、賭けに負けた友人たちは約束通り潔く全員坊主頭になった。成人式直前での悲劇となったが、友人たちは「違和感ないよ」と笑顔で受け入れた。

この日の特命局長を務めた俳優の船越英一郎は、「彼らがいなかったら、ここまでは盛り上がらなかった」と、体を張った友人たちを称賛した。