「夫が刑務所行きに」タイ人男性と結婚した日本人女性を襲った“過酷な現実”
観光での短期訪問だけでなく、今も日本人の長期滞在者が多い東南アジアの観光国タイ。大半が日系企業の駐在員であるが、自分の意志で移住した者も少なくない。主に自分でビジネスを立ち上げて働く人、定年退職後に憧れの地タイで年金生活を送る人など、さまざまな事情を抱える。
また、タイ人と結婚してタイで暮らす人もいる。いずれにしても、タイに長期滞在する場合は目的に見合ったビザを取得し、延長を続ける必要がある。そんな中、かなりレアケースでビザ問題に直面してしまった日本人女性がいた。タイ人夫が刑務所に入ることになったのだ。
◆タイ滞在で一番大変なのがビザ
円安の今、海外旅行も割高になって、渡航を控えている人も少なくない。特にタイはパンデミック以前はたくさんの日本人が訪れていたが、現在はいくら物価が安めの東南アジアとはいえ円安の悪影響で割安感はどこにもない。たとえば屋台料理もタイ・バーツの価格表示で2倍になっている今、円換算では3倍以上というありさまだ。
長期滞在者の日常生活においてもそのインパクトは甚大で、東京で生活したほうがずっと安いかもしれない。とはいっても、お金というものは案外どうにかなる。長期滞在者にとって、今一番の問題はビザだ。
バブル期の日本は中国や東南アジアからの出稼ぎが多く、そのころの日本ビザ取得は難しかったとされる。しかし、今は日本よりもタイの長期滞在ビザのほうがずっと難しい。富裕層向けに20年の滞在許可が得られるサービスもあるが、駐在員や年金生活組は少なくとも年に1回、延長という大変な作業がある。抜け道がなく、誰もがタイ側が提示する必要書類、必要条件を満たしていなければならない。頻繁に状況も変化するので、前年の経験が活かせないこともよくある。
こういったタイの長期滞在ビザの中で、実は一番簡単なのはタイ人と結婚した人が取得できる“配偶者ビザ”だ。欧米人の老人の中には偽装結婚をする輩もいて、今や外国人がタイで国際結婚するべく婚姻届けを出す場合には個別面接まである。
◆南部プーケットに配偶者ビザでいたものの
タイは日本以外においてもっとも日本人密度の高い国といえる。日本外務省が毎年発表する海外在留邦人数統計資料によれば、2024年10月1日時点でタイにいる日本人は7万421人。これは米豪中加に続く5番目であるが、この4カ国はタイよりもずっと大きい。実際、都市別ではロサンゼルスが1位で、2位はバンコクであるほど。タイは日本人が詰まっているのである。
他方、人気国ながら日本人の国際結婚カップルの国籍別だと日タイ夫婦は多くない。日本政府の統計によれば2023年の日本人同士の婚姻数約45.6万件に対し、いずれかが外国籍の婚姻は1万8475件。組み合わせで一番多いのは夫・日本人＆妻・中国人で3,308件だ。夫・日本人＆妻・タイ人はわずか795件、夫・タイ人＆妻・日本人に至っては、たった28件しか婚姻数がなかった。日本人長期滞在者が多くなると日本人同士のつきあいが増え、タイ人と出会う機会が少なくなるというのはあるかもしれない。
そんな中、数年まえにタイ南部プーケット県でビーチボーイだったタイ人男性と結婚したEさんがいる。15歳年下と結婚したEさんは、プーケット県内に戸建てを購入したり、夫はヨットハーバーでクルーザーの操船などをして仲睦まじく暮らしていた。
もちろんEさんのビザは配偶者ビザだ。特に外国人女性とタイ人男性の場合、その逆の夫妻よりもビザが出やすい傾向にある。順調な結婚生活が続いていたが、ある時期から雲行きが怪しくなり、25年にビザの継続が困難になってしまった。
タイ人夫が事件を起こし、刑務所に送られることになったのだ。
