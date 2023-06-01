「ドジャース６−５オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１９日深夜（日本時間２０日午後）、自身のインスタグラムを更新し、真美子夫人との連名で第２子の誕生を公表した。水色のおくるみに包まれたわが子の両足の画像などとともに「大きな喜びを感じています」との文面を投稿。チームはこの日、ロサンゼルスで行われたオリオールズ戦の試合前に同投手が父親産休のため欠場すると発表し