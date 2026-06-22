2026年6月23日から29日までの1週間は「男女共同参画週間」だ。1999年6月23日に男女共同参画社会基本法の公布・施行日であることを踏まえている。目指しているのは、男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮することだ。「男だから・女だから」と性的役割分担による抑圧は、個人の自由を制限するだけでなく、心に負荷をかける場合もある。キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵