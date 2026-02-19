タレントの竹内夢が19日までに、自身のSNSを更新「2026年度も『おとうさんといっしょ』のおねえさんをやらせていただきます！！」とNHKの同番組続投を報告した。



「おとうさんといっしょ」はNHK Eテレで、毎週月曜16:30～16:59に放送されている子供番組。竹内は2018年4月（2021年3月まではNHK BSプレミアム）から出演。続投が決まり、おねえさんの衣装で、セットの陰からのぞくような姿で、「全国の子供達と親御さんの笑顔を祈って、歌を届け続けます。よろしくお願いしますっっ」とつづった。



「おかあさんといっしょ」では体操のお姉さんとして出演していた秋元杏月（あづきお姉さん）の卒業が発表され、後任は「おどりのお姉さん」としてアンジェが就任すると発表されたばかり。それだけに「めっちゃうれしい」「夢ちゃんも長いから例年ヒヤヒヤしてます」「わーいゆめちゃん！」「ゆめちゃんかわいい♡」「この番組お姉さんだけ美人すぎて草」「親御さんも絶対よろこびます」「お父さん嬉しいです」「緑のお山に隠れてるの可愛すぎ罪で逮捕」と歓喜の声があがっていた。



竹内はミュージカル「美少女戦士セーラームーン」「僕のヒーローアカデミア」「呪術廻戦」などで活躍。NHK大河「光る君へ」にも出演した。



