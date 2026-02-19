この春注目のお出かけスポット、ポケモン初の屋外常設型施設『ポケパーク カントー』！京王線でオープン記念のプレゼントキャンペーンが開催に
遂にオープン！「ポケモンカントー」
２月５日（木）、よみうりランド内にオープンしたポケモン初の屋外常設型施設「ポケパーク カントー」。
【写真】同キャンペーンで当たる｢ブイブイヴォヤージュ｣がテーマのグッズ
ポケモンの世界観をリアルに体感できる人気スポットの誕生を記念して、京王電鉄では豪華プレゼントキャンペーンを実施中です。
抽選でペア入場チケットやオリジナルグッズが当たるチャンスも。
ポケモンファンはもちろん、ご家族でのおでかけにもぴったりな注目イベントとなっています！
「ポケパーク カントー」とは
あらためて「ポケパーク カントー」は、ポケモンの原点ともいえる“カントー地方”をテーマにした屋外型の常設施設。自然の中でポケモンの世界観を楽しめる、これまでにない体験型スポットとして話題を集めています。
ポケモンカントー全体図（提供：合同会社ポケパーク・カントー／京王電鉄）
広さはなんと約２．６ヘクタール！
６００匹を超えるポケモンが暮らす森と街をめぐる冒険がすべてのトレーナーに忘れられない発見をもたらす、ポケモンいっぱいのトレーナーズエリアです。
段差のある道や草むら、トンネルや山道など、多彩な地形が広がる豊かな森「ポケモンフォレスト」。
そしてグッズ満載のワゴンが立ち並ぶトレーナーズマーケット、ポケモンセンター、フレンドリィショップ、ジム、ポケモンたちが集うグリーティング・パレード、２つのアトラクションが楽しめる「カヤツリタウン」の大きく２つのエリアに分かれています。
注目アトラクションの一つが「ブイブイヴォヤージュ」。イーブイたちと一緒に冒険気分を味わえるコンテンツで、子どもから大人までワクワクできる内容になっています。
さらに、パーク内の「ポケモンだいすきショップ」では、オリジナルグッズも販売中。ここでしか手に入らないアイテムもあるので、ぜひチェックしてみてくださいね。
京王よみうりランド駅からは、ゴンドラで！
京王よみうりランド駅からは、ゴンドラ「スカイシャトル」をご利用いただくとスムーズに来園できます。
春には桜を、冬にはイルミネーションを上空から見下ろすことができ、空中散歩を楽しむことができるそう。
提供：京王電鉄
また、『ポケパーク カントー』がオープンしたことを記念し、２月５日(木)〜４月５日(日)の期間、山麓乗り場（京王よみうりランド駅側）では『ポケパーク カントー』仕様の特別装飾を実施中！
●ゴンドラ「スカイシャトル」について
・料金：片道 ３００円／往復 ５００円
※１２歳未満の方だけでの乗車はできません。他のお客さまとの相乗り乗車をお願いいたします。・所要時間：５分〜１０分
京王電鉄のプレゼントキャンペーン
一方、京王電鉄で開催される今回のキャンペーンは、「ポケパーク カントー」開業を記念して実施されるもの。
京王電鉄が『ポケパーク カントー』を運営する合同会社ポケパーク・カントーのプロモーションパートナーおよびアトラクション「ブイブイヴォヤージュ」のオフィシャルスポンサーに就任したことをきっかけに、連携企画として開催されるそう。
本キャンペーンでは、京王トレインポイント会員を対象に『ポケパーク カントー』のペア入場チケット６０組や『ポケパーク カントー』内の「ポケモンだいすきショップ」で販売されている｢ブイブイヴォヤージュ｣がテーマのグッズを４，０００名に抽選でプレゼント。
＜キャンペーン概要＞
■エントリー期間
2月19日（木）〜3月11日（水）
■賞品内容（どちらか1コースを選択）
（１） トレーナーズパスペアコース
「ポケパーク カントー」ペア入場チケット：60組
（２）オリジナルグッズコース
「ブイブイヴォヤージュ」テーマのオリジナルグッズ：合計4,000名
＊応募はお一人様1回まで
＊詳細は専用WEBサイトをご確認ください
＊内容は予告なく変更となる場合があります
■専用WEBサイト
https://www.keiotrainpoint-ppkcampaign.com
また同キャンペーン期間である２月２３日（月・祝）から３月８日（日）の間には、京王線新宿駅構内に『ポケパーク カントー』開業プレゼントキャンペーン告知の装飾展開が実施されるとのこと。
ポケモンの世界を思いきり体感できる「ポケパーク カントー」。この春のおでかけ先の候補として、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
京王線を利用して向かえば、キャンペーンに応募できるチャンスも広がるうえ、気分が高まること間違いなし。ポケモンたちと一緒に、特別な一日を楽しんでみてくださいね！
＊（C）2026 Pokemon. （C）1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokemon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。（編集部注：Pokemonの正式表記は「e」にアキュートアクセント）