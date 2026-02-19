エース候補MF北原槙(FC東京)が練習試合で鮮やかな先制点。U-17日本代表を引っ張り、怪我に泣いたU-17W杯で世界一に再挑戦

エース候補MF北原槙(FC東京)が練習試合で鮮やかな先制点。U-17日本代表を引っ張り、怪我に泣いたU-17W杯で世界一に再挑戦