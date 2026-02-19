高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」の第100回が２月20日に放送予定です。

【写真】思いつめるクマにヘブンやトキたちは…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下２月20日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

いまだ焼き網も犯人も見つからない。

互いに互いを疑う松野家の空気に耐えかね、自分が犯人と疑われていると感じたクマ（夏目透羽さん）は女中を辞めると言い出す。

必死になだめるトキやヘブン（トミー・バストウさん）たちの静止も振り切り、家を飛び出そうとするクマ。

その時、丈（杉田雷麟さん）の懐中時計が今度は盗まれたと発覚する。

しかし、事件当時クマにはアリバイがあることが発覚し、犯人捜しは混迷を極める。