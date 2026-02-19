「ガストの高級化路線」は結局、誰得なのか…いよいよサイゼリヤに「ファミレス日本一」の座を奪われる可能性

すかいらーくホールディングスが2月13日、2025年12月期の連結決算を発表。売上収益4577億9400万円（前年同期比14.1％増）、営業利益299億5700万円（23.9％増）、税引前利益262億7900万円（22.4％増）、親会社に帰属する当期利益167億4800万円（19.9％増）と、増収増益を達成した。

同社の業績が好調な要因として挙げられるのが、2024年に実施した「資さんうどん」などM&Aの成功、ならびに同チェーンや「しゃぶ葉」などグループ傘下の既存店の売上増加だ。

一方、気になる動きもある。これまですかいらーくの中核を担っていた業態「ガスト」の店舗がここ最近、閉店。代わりに跡地に資さんうどんやしゃぶ葉といった別業態へと姿を変えているのだ。これについて、外食業界に詳しい中村コンサルタント代表の中村清志氏は「ガストの打ち出す政策と顧客ニーズに乖離が起きているのではないか」と指摘するが――。

思い切って「高級化路線」へ舵を切ったが…

高度経済成長社会の中で、ファミレス市場の成長と共に事業規模を拡大してきた「すかいらーくホールディングス（以下、すかいらーく）」。時代の変化に適合させるため、様々な業態の開発とブランドを構築してきた。

しかし、デフレ経済が長きに渡り定着する中、低価格ニーズに合致した店づくりとして、価格競争力を武器に低価格路線のファミレスである「ガスト」を主力ブランドとして積極展開。結果、現在でもファミレス市場では店舗数で1位に君臨している。

だが、そのガストもここ数年は緩やかなインフレ状態の経済の中で、市場環境の変化に適合させた店舗の“ブラッシュアップ”を進めている。そのひとつが「高級化路線」へのシフトだ。インフレに対応した価格改定を通じて客単価アップを狙い、今までのような薄利多売の店舗政策からの脱却を図っている。

「ガストが高級化路線へとついに舵を切った」と、消費者から見ても明らかになったのは、おそらく2024年11月に話題となった、同チェーン初のフレンチメニュー『至福のフレンチコース』の発売ではないだろうか。ミシュランの星を獲得した白金台「L’allium（ラリューム）」の進藤佳明シェフ監修による、前菜からデザートまで全4品のコースを約2000円で提供したのである。

以降、ガストは“プチ贅沢”消費を意識したフェアメニューを積極的に投下している。直近では、福岡県の老舗「やまや」が監修するもつ鍋や、サーロインステーキが人気を博し、客単価の増加に寄与しているという。

ただ筆者としては、ガストが打ち出す一連の高級化路線施策について、顧客ニーズの乖離が起きるのでは、と危惧している。

売上高・客数の伸びはサイゼリヤが圧勝

ここで、同じファミレス市場で競い合っている業界店舗数2位の「サイゼリヤ」と比較してみたい。2025年度にガストが11店舗減少している一方で、サイゼリヤは21店舗を増加させている。その結果、双方の店舗数は、ガストは1236店舗、サイゼリヤは1064店舗と、かつてないほどまでに差が埋まりつつあるのだ。

業績で見比べても、サイゼリヤの勢いがガストを大きく上回っていることが読み取れる。

ガスト単体の業績は明らかになっていないが、すかいらーくの2025年12月期の連結決算によれば、既存店前年比は売上高108％、客数102％と伸びを見せている。ただ、この数字は、近年急速に客足を伸ばしている「資さんうどん」や「しゃぶ葉」によるものが大きいはず。となれば、ガスト単体は売上高、客数ともにもう少し低い可能性もある。

一方、サイゼリヤの2025年8月期の連結決算を見ると、売上高114％・客数112％となっている。また、それ以上に驚異的なのが、月単位で見ても既存店売上高と客数は50ヵ月連続で前年を上回っている点。その伸長率も40ヵ月連続2桁成長を達成しているのだ。

サイゼリヤの好調を支える要因はやはり「安さを前面に打ち出しながら集客力を高めている」ことが大きい。何せ、客単価（国内）は2021年8月期の746円から、780円→795年→822円、そして2025年8月期が844円と、今なお1000円はおろか、900円以下で推移している。

ファミレス店舗数日本一の座をめぐって

値段はそのままに、美味しくて健康的なイタリアの家庭料理を提供できる最適な品目数とメニュー構成を維持しつつも、定番メニューの品質改善を進めながら、新メニューを投入して商品全体の価値を向上。また、定期的なメニューの刷新で来店の動機付けをして来店頻度の向上を実現している。

また「ファストカジュアル」としての存在感を発揮しているのも大きい。上述した客単価およそ850円という金額から分かる通り、ファミレスだけでなく「マクドナルド」などハンバーガー市場とも競っている。

その絶対的ポジションを堅持するための努力も怠っていない。例えば（1）値下げ宣言で低価格を約束、（2）メニュー数を絞り調理負担の軽減と在庫の削減など業務効率を向上、（3）国内外の出店体制の強化によるスケールメリットの発揮、（4）川上〜川下までを自社で垂直統合するなど事業基盤を盤石にしている。

確かに、高級化路線という形で付加価値を高め適切な値上げを実施し、場合によっては店そのものを業態転換してしまうガストの方針は、この時代に即した合理的な経営手法と言えなくない。しかし、愚直なまでに低価格を追求するサイゼリヤに客が集まりつつあるのも事実だ。

「ファミレス店舗数日本一」という称号は、ガストの長い歴史により培ってきたブランドの結晶だ。しかし、高級化路線を選んだことで、その座をサイゼリヤに奪われる可能性は十分ある。そうなれば、このままズルズルと閉店に拍車がかかることもあり得るか――。50年以上の歴史を持つ両社の今後に注視していきたい。

