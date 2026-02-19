日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーンを実施。第1弾として、対象商品が100円（以下、税込み）で楽しめる「100円クーポン」が、同社の公式アプリ限定で2月23日から配信されます。

【画像】おぉ…うれしい！ コチラが「100円クーポン」対象の人気商品です！（7枚）

「100円クーポン」は7日間限定で、毎日1商品ずつ日替わりで配信。対象商品は「マックフライポテト Sサイズ」（通常価格200円〜）、「ホットアップルパイ」（通常価格140円〜）、「チキンマックナゲット 5ピース」（通常価格290円〜）、「ソフトツイスト」（通常価格140円〜）、「マックシェイク バニラ Sサイズ」（通常価格160円〜）、「炭酸ドリンク Sサイズ」（通常価格140円〜）、「プレミアムローストコーヒー Sサイズ」（通常価格120円〜）がラインアップ。

同月20日からは、俳優の堺雅人さんが「Mr.トクニナルド」の赤い衣装に身を包んで出演する新テレビCMが、全国（一部地域を除く）で放送開始します。

また、1000円分の「マックカード」が当たるキャンペーンが、同社の公式「X」アカウントで実施されます。

「100円クーポン」の配信は3月1日まで。全国の店舗（一部店舗を除く）で利用できます。