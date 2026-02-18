Souvenirが、2ndアルバム『ユーダイモニア』を本日リリースした。

「幸福」や「善き生」を意味する言葉“Eudaimonia”と名付けられた本作は、シングル配信中の5曲に加え、新曲9曲を収録した全14曲入り。結成5周年を迎えるバンドの現在地を刻んだ、集大成的なロックアルバムになっているという。2000年代Jロックやオルタナティブロックを軸に、クラシックロック、ジャズ、民族音楽的フレーズまでを取り込み、スリーピースの枠を超えた多彩なアレンジとサウンドを展開する一作に仕上がったとのことだ。

ジャケット写真

さらに、2月末には東京・下北沢近道でワンマンライブを開催する。1st EPのリリースとともにバンド始動を発表した2021年2月28日から丸5年。ちょうど5周年にあたるその日に、バンド初のワンマンライブを行う。公演は二部制で、第1部はサポートメンバーを迎え、楽曲の再現度を高めた5人編成。第2部は初期衝動を思い起こさせる、最小限のサウンドによる3人編成で届けるという。