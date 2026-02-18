この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

子供を追いつめる正体は「結果の決めつけ」だった。失敗を恐れない心を育てるために親が捨てるべき“たった1つの習慣”

教育系YouTuberとして活動する塾講師ヒラ氏が、「【知らないと一生治らない】メンタルが弱い子の“親のたった１つの口癖”」と題した動画を公開した。多くの親が良かれと思って発している何気ない一言が、実は子供のメンタルを弱らせ、挑戦する力を奪っているという衝撃的な事実とそのメカニズムについて解説している。



動画の中でヒラ氏はまず、「お子さんのメンタルの弱さは、生まれつきの性格や気質のせいではない」と断言する。その最大の原因として挙げられたのは、子供が挑戦する前に親が結果を決めつけてしまう言葉だ。具体的には「どうせあなたには無理でしょ」「また失敗するんじゃない？」といった言葉である。ヒラ氏は、こうした言葉が子供の脳に「挑戦＝危険なこと」「失敗＝親からの愛情を失うこと」という“恐怖の回路”を刻み込んでしまうと指摘する。



興味深いのは、親がこれらの言葉を「子供が傷つかないように」という愛情から発している点だ。ヒラ氏はこれを「ライオンの子育て」の逆を行く行為だとし、「転ぶのが怖いからという理由で歩く練習の機会を奪っている」「安全な檻に閉じ込めている」と表現した。失敗を極度に恐れるようになった子供は、大人になっても自分で人生を決断できない人間になってしまう恐れがあるという。



解決策としてヒラ氏が提唱するのは、言葉の変換だ。「どうせ無理」を「どうすればできるか一緒に考えてみる？」へ、「また失敗する」を「失敗してもそこから学べばいい」へと変えることで、脳内の恐怖回路を“信頼の回路”へ書き換えることができる。最後にヒラ氏は、「失敗はデータでしかない」と定義し、親は子供にとって失敗しても受け入れてくれる「心の安全基地」になるべきだと語り、視聴者の背中を押した。