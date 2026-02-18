Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramのストーリーズを更新。映画『ほどなく、お別れです』大ヒット御礼舞台挨拶を終えた心境を明かした。カナダからリモートで参加した投稿には、ファンからも温かい反響が寄せられている。

■目黒蓮、佐久間大介からプレゼントされた時計をつけて大ヒット御礼舞台挨拶にリモート参加

「ほどなく、お別れです 舞台挨拶ありがとうございました！ リモート出演、面白かったです」とコメントし、ピースサインを決めた自撮りショットを投稿。柔らかな笑顔からは、イベントを終えた充実感がにじむ。

さらに別の投稿では「無事終わってホッとしてます」とつづり、安堵の表情も披露した。

この日は落ち着いたトーンのフェンディのコーデュロイシャツジャケットに、ブルガリのリングやブレスレット、時計を合わせたシンプルなスタイリングを披露。さりげない小物使いが光る装いだ。

時計には佐久間大介がタグ付けされており、以前佐久間がプレゼントしたものとみられる。

■佐久間大介「可愛い時計着けてるな！そんなお前が1番可愛いな(^^)」

佐久間はこの投稿を自身のInstagramのストーリーズでシェア。

「れん！おつかれ！(^^)」と労い、「可愛い時計着けてるな！そんなお前が1番可愛いな(^^)」と続けた。

ファンからは「めめさく尊い」「愛おしい」「腕時計に佐久間くんをタグ付けしてる…」「後輩思いの先輩」「めめ元気そうで良かった」「自撮りのピースかわいすぎる」「髪が伸びてさらに美人」「笑顔が眩しい」「あいかわらずカッコいい」といった声が寄せられている。

■大ヒット御礼舞台挨拶のオフショットも公開

なお、映画公式SNSでは「大ヒット御礼舞台挨拶オフショット」として、ステージでの写真や登壇後の様子を公開。浜辺美波、新木優子、三木孝浩監督が登場し、リモート参加した目黒もスクリーン越しに笑顔を見せている。

■空港で目黒蓮を見送った佐久間大介＆阿部亮平

