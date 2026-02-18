この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「空気が刺すような感覚だった」韓国出身の東大院生が母国で感じた衝撃…日本との“当たり前”の違いがこれが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東大博士課程に在籍する韓国人留学生のパクくんが、自身のYouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」で「日本生活の有難さ3つ、韓国帰省で気づきました」と題した動画を公開。ゴールデンウィークに一時帰国した韓国での体験を通し、日本での生活で当たり前になっていた「空気の質」「趣味の自由度」「接客の温かさ」という3つのありがたさに改めて気づいたと語った。



動画でパクくん氏は、まず日本の「空気の質」の良さを挙げた。韓国のソウルに到着した初日、晴れていたにもかかわらず「目が痛い、喉がイガイガする」といった身体の不調を感じたという。ソウルのPM2.5の年間平均濃度はWHOの推奨値の約2倍以上と言われており、「東京で今日は空気が悪いなと思う日が韓国では普通の（レベルの）日かもしれない」と語るほど、その差は歴然だった。日本に帰国した瞬間に深呼吸をし、喉のひりつきや咳が出ないことに安堵した経験から、「日本の空気は静かなる贅沢だ」と実感したと述べた。



次に、パクくん氏は日本の「趣味の自由度」について言及。自身の趣味である草野球を例に、日本では野球場や野球用品店が身近にあり、誰でも気軽に楽しめるインフラが整っていると説明した。一方、人口約1000万人の大都市であるソウル市内では、野球場やテニス、サッカー場といった施設がほとんど見当たらず、「郊外に行けばできるかもね」というレベルだという。東京23区内だけでも軟式野球場が約200カ所ある日本の環境と比較し、「市場規模の大きさが、こういうところに出るんだなと実感した」と、趣味を支える社会基盤の違いを指摘した。



最後に挙げたのは「接客の温かさ」だ。韓国では、コンビニで店員と一言も話さずに買い物が終わったり、病院の受付でシステム上の問題を理由に冷たくあしらわれたりすることが「普通の接客」だと語る。しかし、日本に戻ってマクドナルドを訪れた際、店員が90度のお辞儀と共に「お待たせしました」と商品を丁寧に手渡す姿に「すごーっと声が出ましたね」と感動したという。



パクくん氏は、今回の帰省を通して「当たり前を当たり前と思わずに、感謝をベースに生きていきたい」と心境を語り、慣れによって見過ごしがちな文化の違いと日常のありがたさを再認識するきっかけになったと動画を締めくくった。